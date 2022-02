Covid, calo dei casi in Italia, l’ondata si arresta in tutta Europa e negli Usa: i Paesi che stanno allentando le restrizioni

Come anticipato ieri, la settimana tra la fine di gennaio e i primi giorni di febbraio è stata caratterizzata da un calo dei casi di Covid in Italia. I dati che emergono dal bollettino quotidiano sull’andamento epidemiologico registrano 170mila casi in meno tra lunedì e giovedì, a conferma della tesi dell’Organizzazione mondiale della sanità, secondo cui la fine dell’emergenza è ormai vicina. La diminuzione dei casi di Covid non riguarda solo l’Italia, bensì anche altri Paesi dell’Europa e gli Stati Uniti d’America.

Tra lunedì e giovedì ci sono stati 422.542 casi, contro i 591mila della scorsa settimane e i 676mila in quella ancora precedente. Diminuiscono anche i ricoveri in terapia intensiva, mentre non si arresta il numero dei morti, che come si è visto anche nelle ondate precedenti, sarà l’ultimo a scendere.

Le statistiche della Johns Hopkins University in Europa

Secondo le statistiche della Johns Hopkins University che monitora da due anni l’andamento epidemiologico in tutto il mondo, anche altri Paesi europei paragonabili all’Italia per dimensione, stanno vivendo la stessa situazione. La Francia ha raggiunto il picco dei contagi il 25 gennaio passando da mezzo milione di casi al giorno a 250mila circa. La Spagna, il 12 gennaio contava 179mila casi, ora è a 85mila. Oltreoceano, negli Us, il 2 febbraio l’indice era di 382mila casi, a fronte dei 930mila di metà gennaio. L’unica eccezione è rappresentata dalla Germania, dove la curva non scende e ieri si registravano ancora 232mila contagi. Tuttavia, secondo l’Ecdc, agenzia europea che raccoglie i dati sanitari, in Europa il rischio è ancora alto e moltissimi Paesi restano ancora in tonalità rosso scuro.

I Paesi europei che allentano le restrizioni

Dopo Inghilterra, Danimarca e Norvegia, anche la Francia ha cominciato ad allentare le restrizioni, mentre l’Italia, la Svezia e la Finlandia hanno annunciato che man mano prenderanno la stessa via.

In Francia i contagi e i decessi restano numerosi, ma come abbiamo visto, in discesa. Per questa ragione si stima che il picco di questa ondata sia superato. Le mascherine all’aperto non sono più obbligatorie ma solo raccomandate in situazioni di assembramento. Negli stadi e negli altri luoghi aperti al pubblico è stato tolto il limite di ingressi (che era 2mila al chiuso e 5mila all’aperto). Lo smart working ora è solo raccomandato, mentre all’inizio di gennaio era obbligatorio per 3-4 giorni alla settimana.

Nonostante il parere contrario dell’Oms che sconsiglia la quarta dose, ieri la Germania ha raccomandato di ripetere il booster entro tre mesi dalla terza dose, per le persone fragili e entro sei mesi per il personale sanitario. In Francia invece, l’ipotesi quarta dose resta esclusa al momento anche se il ministro della Sanità Olivier Veran ha affermato che potrebbe essere presa in considerazione dopo l’estate.

Anche la Svezia ha annunciato ieri la fine di tutte le restrizioni come la chiusura dei bar e ristoranti alle 23 e l’obbligo della mascherina nei trasporti pubblici, a partire da mercoledì prossimo.

La Danimarca è stato il primo Paese europeo a togliere le restrizioni martedì. Dopo di lei ha fatto lo stesso la Norvegia. In Finlandia il Governo ieri ha annunciato la fine del limite di ingressi agli eventi culturali o sportivi a partire dal 14 febbraio.