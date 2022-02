Charlene di Monaco, il terribile affondo: “Come madre non la capisco”

Anche dopo il comunicato ufficiale, rimangono numerosi dubbi circa le reali condizioni di salute della principessa di Monaco, Charlene Wittstock. Ecco cosa ha detto una persona a lei molto vicina.

Il 25 gennaio Charlene di Monaco ha compiuto 44 anni. Il suo arrivo per la cerimonia di Sainte Devote era molto atteso, ma alla fine la principessa sarebbe rimasta ricoverata in clinica. Sono ormai diversi mesi che, dopo essere tornata dal Sud Africa, l’ex nuotatrice si starebbe curando in una struttura privata che costerebbe 130.000 a settimana.

Un comunicato ufficiale del Principato di Monaco riferisce della necessità di cure dentistiche di Charlene. La moglie di Alberto starebbe bene e sarebbe in fase di recupero, ma avrebbe bisogno di riposo. Secondo alcune indiscrezioni riportate 20 Minutes, anche Andrea Casiraghi sarebbe andato a trovarla in clinica, forse su suggerimento dello zio.

Charlene di Monaco, la ex di Alberto e i problemi di salute

La salute di Charlene è diventato fonte di grande preoccupazione fra i sudditi di Monaco. Una delle ex del principe Alberto, Simona Tagli, ha voluto dire la sua in un’intervista alla rivista tedesca Bild. La donna, che è stata fidanzata con il sovrano di Monaco dal 1998 al 2001, ha ricordato di aver visto l’ex nuotatrice al Ballo della Croce Rossa.

LEGGI ANCHE >>> Charlene di Monaco, l’ultima verità è sconvolgente: i veri motivi della sua fuga

NON PERDERTI >>> Charlene di Monaco ancora ricoverata: spunta un’indiscrezione sul suo rientro a casa

Simona Tagli ha espresso dispiacere che la donna passi così tanto tempo lontana dai propri figli. Non le ha risparmiato neanche un affondo: “Mi dispiace che Charlene di Monaco sia rimasta in Sud Africa per un periodo molto lungo a causa dei suoi problemi di salute. Come madre, questo non riesco davvero a capirlo“.

Una ex di Alberto vuole prendere il posto di Charlene? Il gossip

Il quotidiano Libero ha notato che, da quando Charlene è ricoverata, c’è un’altra ex del principe Alberto sta presenziando ad ogni evento pubblico. Si tratta di Nicole Coste, che ha avuto da Alberto la figlia Alexandre. La donna avrebbe dichiarato di non essere minimamente interessata allo stato di salute di Charlene.

Ecco il video pubblicato per il compleanno della principessa Charlene. Le foto della sua infanzia mostrano quanto i figli Gabriella e Jaques le somiglino: