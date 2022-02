Il centrodestra riparte dalle elezioni al Quirinale? Cosa sta accadendo tra FI, Lega e FdI

Quello che viene fuori dal punto di vista politico dopo le elezioni del presidente della Repubblica, è un centrodestra spaccato. A Giorgia Meloni non è piaciuto il “voltafaccia” di Matteo Salvini all’ultimo minuto, quando dopo il no del centrosinistra ad Elisabetta Belloni, ha deciso di appoggiare la rielezione di Sergio Mattarella. Fratelli d’Italia ha votato fino all’ultimo Carlo Nordio e Giorgia Meloni ha tenuto a ribadirlo anche ieri sui social, poco prima del giuramento bis del Capo dello Stato. Mentre Fratelli d’Italia e Lega stanno tentando, a fatica, di ricucire i rapporti, Forza Italia resta in disparte, come ha fatto in questi ultimi anni, ad osservare la situazione per intervenire solo nei momenti decisivi e prendere una netta posizione. “Tra i due leader, il terzo gode“, vien da dire.

Giorgia Meloni vorrebbe un chiarimento da Matteo Salvini

Giorgia Meloni vorrebbe un chiarimento da Matteo Salvini, dopo che quest’ultimo ha deciso di prendere le parti della maggioranza. Ci si chiede se sia possibile una riconciliazione tra i due partiti. “Vedremo, non sono questioni personali ma politiche”, è la risposta della leader di Fratelli d’Italia. “Credo che gli altri debbano fare chiarezza, non io: cosa si preferisce tra stare nel campo tra centrodestra costi quel che costi o preferire l’alleanza col centrosinistra se non conviene quella col centrodestra? Credo che questa risposta va data, ma non da me”, chiarisce a Radio24 la leader di Fratelli D’Italia, unico partito all’opposizione del Governo Draghi.

“Io ho sempre dimostrato quel che preferisco e al governo con Pd e 5Stelle non ci vado, la legge elettorale del Pd non la voto. Loro fanno altre scelte e sono altri che devono fare chiarezza”. Giorgia Meloni resta ferma anche sull’idea che il prossimo presidente della Repubblica vada scelto dai cittadini: “Non abbiamo votato Sergio Mattarella e non condividiamo la scelta, ma rispettiamo sempre le istituzioni della Repubblica. Continueremo a batterci affinché sia l’ultimo presidente eletto dal Palazzo. È ora che il popolo scelga la massima carica dello Stato”, ha scritto su Facebook poco prima del giuramento di Sergio Mattarella.

Intanto Silvio Berlusconi pensa solo al suo partito, Forza Italia. In un’intervista al Corriere della Sera ha infatti parlato del futuro: “Naturalmente dobbiamo sempre rinnovarci e allargarci, ma Forza Italia ha già una struttura dirigente che sotto la mia guida ha svolto un ottimo lavoro, anche in questa fase difficilissima. Se a questa struttura potrà aggiungersi qualche prestigiosa professionalità proveniente dal mondo delle imprese e delle professioni, saremo felici di profittarne. Io continuerò a fare la mia parte, come sempre, per il mio Paese, per i nostri valori, per i nostri grandi ideali di libertà”.

Appena dimesso dal San Raffaele, il Cavaliere parla anche della corsa al Quirinale. Forza Italia lo aveva designato fin dall’inizio come unica possibile figura del centrodestra in grado di diventare il Capo dello Stato. “Non ho nessun motivo di amarezza e di delusione semplicemente perché sono stato io a decidere, dopo un’approfondita riflessione, di non accogliere la proposta che mi era stata avanzata da tante parti, dalle forze politiche del centrodestra, da singoli parlamentari anche di altre aree politiche, da moltissimi cittadini, di essere indicato come candidato alla Presidenza della Repubblica”.