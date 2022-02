Blanco e Mahmood dalla terrazza: show senza precedenti a Sanremo – VIDEO

Una canzone da Brividi, Mahmood e Blanco sono una coppia che diventa una certezza al primo posto nella classifica generale

Se è vero che la bravura non si può misurare in numeri, è altrettanto vero che Blanco e Mahmood in sole 24 ore hanno raggiunto il quinto posto nella Top 50 Globale su Spotify e non può essere soltanto un caso.

Mahmood e Blanco hanno portato in scena una canzone da Brividi e la dimostrazione è la loro prima posizione nella classifica generale di ieri, giovedì 3 febbraio, decisa dalla sala stampa, giuria demoscopica e dal televoto. È la canzone più streammata su Spotify di Sanremo, nonché quella che in meno di 24 ore ha raggiunto la quinta posizione della Top 50 Globale della piattaforma di streaming musicale: tutto questo non può essere soltanto affidato al caso.

Classi 1992 e 2003, con oltre 10 anni di cultura, esperienza e stile di vita di distacco, i due giovani cantanti sembrano essere l’accoppiata vincente di questo Festival di Sanremo 2022. A ciò si aggiunge quel particolare modo di fare di entrambi, due teste folli che hanno riempito il Teatro Ariston di un gran testo ed esibizioni mozzafiato e loro lo sanno molto bene. Tuttavia, per il loro successo, oltre che ringraziare sé stessi è ovvio che ringrazino anche i loro fan in una maniera particolare.

Mahmood e Blanco, l’omaggio da Brividi ai loro fan a Sanremo

Michelangelo alla chitarra, Mahmood e Blanco alla voce ed il sogno di tutti i fan appostati all’esterno del Teatro Ariston di Sanremo diventa realtà: i due giovani cantanti sono usciti all’esterno con la chitarra e la propria voce per intonare le note di Brividi con i loro supporter.

Un’immagine da Brividi a Sanremo con centinaia di persone che, dal basso delle scale, hanno cantato quella che sembra essere la canzone preferita di quest’edizione del Festival di Sanremo. Questa sera, Mahmood e Blanco torneranno in scena con la cover de Il Cielo in una stanza di Gino Paoli per conquistare ancora una grossa fetta del pubblico da casa che possa consentirgli di arrivare primi e volare all’EuroVision Song Contest di Torino.