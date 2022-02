Barbara D’Urso, un’altra amarezza: dopo La Talpa perde anche questa volta. Non è un periodo facile per la conduttrice Mediaset

Nel giro di pochi mesi Barbara D’Urso è passata da essere una ‘prezzemolina’ della tv, presente praticamente quasi tutti i giorni e in diverse fasce orarie, ad un ruolo più modesto. Mediaset ha rivisto la sua posizione e parte del pubblico ha cambiato idea.

La riscossa per lei potrebbe avvenire nei prossimi mesi perché Barbarella condurrà la prossima stagione de La Pupa e il Secchione su Italia 1. Ma intanto nelle ultime ore è emersa l’indiscrezione che invece la vorrebbe fuori dal ritorno in tv de La Talpa, il reality sul quale puntava per una prima serata su Canale 5.

Intanto continua a Pomeriggio Cinque anche se i risultato non giocano a suo favore. La puntata di ieri, 3 febbraio, come confermano gli ascolti tv, ha fatto segnare a 1.647.000 spettatori pari al 13.32% nella presentazione e 2.040.000 spettatori pari al 14.7% nella seconda parte. Numeri decisamente inferiori al quelli di Rai 1. Dopo lo speciale sul giuramento e il discorso d’insediamento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivata Vita in Diretta. Qui l’ascolto è stato di 2.596.000 spettatori con il 20.82% nella presentazione e 3.090.000 spettatori con il 21.76% nel programma vero e proprio.

Barbara D’Urso, un’altra amarezza: per Mediaset ancora una giornata di sofferenza

Più in generale è stata un’altra giornata trionfale della Rai. In prima serata il 72° Festival di Sanremo è stato visto da 9.360.000 spettatori pari al 54.1% di share. Invece su Canale 5 la prima tv di Cetto c’è, senzadubbiamente (terzo capitolo della saga con Antonio Albanese) ha totalizzato 1.610.000 spettatori con uno share del 6.48%. Su Rete4 Diritto e Rovescio ha centrato un ascolto medio ìdi 827.000 spettatori (4.16% di share) e su La7 Piazzapulita 747.000 spettatori pari al 3.14%

Nell’Access Prime Time, su Rai1 PrimaFestival è stato visto da 8.353.000 spettatori con il 33.33%. Su Canale 5 invece Striscia la Notizia 2.766.000 spettatori pari al 10.25% e su Rai 3 Un Posto al Sole da 1.577.000 spettatori (5.96%). Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.270.000 spettatori (per il 4.87%).

E ancora, nel Preserale su Rai1 L’Eredità è stato visto da 5.248.000 spettatori pari al 26.07% mentre su Canale 5 Avanti un Altro! è piaciuto a 3.924.000 spettatori (20.03%). Infine Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha messo insieme 850.000 spettatori (3.71%).