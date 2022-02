Oggi è un’attrice di successo e protagonista assoluta di un amatissima serie tv di Rai 1. Difficile non riconoscerla.

La protagonista dello scatto in evidenza è nata a Foggia il 20 maggio 1992.

Sin da piccola mostra spiccate doti recitative e il suo sogno nel cassetto è quello di esordire nel mondo del cinema. Infatti all’età di 11 anni inizia a fare i primi spettacoli teatrali a livello amatoriale e a 14 segue dei laboratori teatrali. A 19 anni studia recitazione al Teatro dei Limoni di Foggia e all’età di 19 anni entra al Centro sperimentale di cinematografia di Roma. Dopo il diploma si iscrive all’Università degli Studi di Foggia dove si laurea in lettere e filosofia presso.

Dopo anni di esperienza in ambito teatrale, nel 2014 ottiene un piccolo ruolo nel venticinquesimo episodio della nona stagione della serie Don Matteo. Nel 2016 esordisce al cinema con La ragazza del mondo, ed è da quel momento che esplode come artista.

Attrice di successo e protagonista di amatissima serie di Rai 1: la riconosci?

Nel 2017 ottiene un ruolo da protagonista nella quarta stagione della fiction Un passo dal cielo. Nello stesso anno entra nel cast della quarta stagione della serie Che Dio ci aiuti mentre l’anno successivo diventa la star dell’undicesima stagione di Don Matteo (fiction molto amata dal pubblico che presto tornerà in onda con molti cambiamenti a partire dal ruolo di Terence Hill) interpretando il ruoli del capitano dei carabinieri: ruolo per la prima volta nella serie assegnato a una donna.

Nel 2020 partecipa al videoclip del singolo Sembro matto di Max Pezzali, mentre nel 2021 prende parte alla serie Buongiorno, mamma!, dove recita al fianco di Raoul Bova. Altro successo che la porta ad essere una delle attrici più amate dal pubblico.

Sempre nel 2021 è la protagonista di Blanca, serie tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi, dove interpreta appunto Blanca Ferrando, una giovane non vedente che diventa consulente della polizia. Questa sera invece affiancherà in qualità di co-conduttrice Amadeus nella quarta serata del Festival di Sanremo 2022. Come avrete sicuramente capito, la bambina nella foto è Maria Chiara Giannetta.