Anticipazioni Uomini e Donne, segnalazione in studio: Luca costretto ad una decisione drastica

In studio è arrivata una segnalazione sulla corteggiatrice, Luca sarà costretto ad una decisione drastica: le anticipazioni di Uomini e Donne

Oggi, venerdì 4 febbraio, andrà in onda l’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne. Come spesso accade, la programmazione si conclude con un fatto clamoroso: Luca prenderà una decisione inaspettata.

Ieri, giovedì 3 febbraio, in studio è arrivata una nuova segnalazione su Eleonora, corteggiatrice di Luca Salatino. Il tronista ha parlato a telefono con qualcuno che continua ad ammettere di una attuale frequentazione della corteggiatrice e che non si è interrotta prima di iniziare il programma, come specificato dalla stessa.

Nonostante Luca sia convinto che Eleonora sia interessato a lei, il troppo mistero e la poca chiarezza che aleggia sulla sua figura gli hanno fatto prendere una decisione drastica: nella puntata di oggi, infatti, il tronista eliminerà la sua corteggiatrice e non le consentirà più di far parte del programma. Com’è successo in passato, Luca può comunque soprassedere alla questione e scegliere di farla tornare, quindi per la corteggiatrice non è un addio definitivo.

Anticipazioni Uomini e Donne, Eleonora parla delle segnalazioni

Ieri Eleonora De Fazio ha fatto una diretta Instagram, in presenza di sua madre, in cui si è voluta sfogare sulle segnalazioni arrivate in studio. La scelta di apparire in diretta sui social in presenza di mamma Maria non è casuale: la corteggiatrice non ha intenzione di spoilerare puntate ancora non viste, tant’è vero che si è limitata a commentare la puntata di ieri, ma di dimostrare che lei vive a casa con sua madre soltanto. Eleonora, in questo modo, ha voluto smentire almeno una parte della segnalazione arrivata secondo cui viveva a casa con un presunto fidanzato.

Certamente la posizione di Eleonora all’interno del dating show è molto terremotata: due segnalazioni in pochissimo tempo. La prima su un presunto fidanzato, che Eleonora ha individuato nel ragazzo che frequentava poco prima di entrare al programma; la seconda, invece, di una vicina di casa che ha voluto parlare con Luca soltanto per dirgli che lei vive con un ragazzo e che, sul campanello dell’abitazione, c’è anche il nome dei due.