Anticipazioni Un Posto al Sole, una terribile scoperta sconvolge tutti: ha un tumore

Le anticipazioni di Un Posto al Sole svelano che una terribile scoperta sconvolge tutti, in particolare un giovanissimo personaggio

Rossella si troverà di fronte ad una sconvolgente realtà quando scoprirà che una persona a lei cara ha un tumore e non sa come comunicarglielo: troverà supporto in una persona inaspettata.

Rossella Graziani è impegnata nell’ospedale partenopeo, quando ad un tratto arriva una sua vecchia conoscenza: Corrado Martucci, un vecchio compagno di scuola. Quest’ultimo si presente al Pronto Soccorso perché accusa forti dolori addominali e viene immediatamente sottoposto ad esami più specifici per capire la causa del problema.

La diagnosi del vecchio amico di scuola di Rossella è drammatica: Corrado ha un tumore al pancreas non operabile. La dottoressa Graziani avrà una spiacevole sorpresa alla quale non reagirà affatto bene: è in una vera e propria crisi perché non sa come comunicarlo al suo compagno di classe. Questo brutto loop in cui entra la porterà a dubitare sulla sua persona e sulla sua stessa carriera: è davvero il ruolo del medico che vuole fare per il resto della vita?

Nel momento più critico della sua carriera appena inizia torna da Bolzano Riccardo Crovi, l’uomo con cui ha una relazione che è stato nella sua città d’origine per risolvere un rapporto insano con la sua ex moglie e convincerla a firmare per il divorzio consensuale. Una volta passato lo shock di comunicare al giovane ragazzo del tumore, i due medici avranno molto di cui parlare.

Anticipazioni Un Posto al Sole, Nunzio lascia Chiara

Un’altra crisi sarà affrontata da Nunzio e Chiara. Le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 7 febbraio, infatti, svelano che il figlio di Katia sarà molto geloso della figlia del defunto imprenditore partenopeo della sua amicizia con Ludovico. Quello che non sa è che quest’ultimo è lo spacciatore che fornisce la cocaina alla sua ragazza.

A questo punto, Nunzio prenderà una decisione inaspettata e lascia Chiara perché deluso dal suo comportamento. La giovane imprenditrice che ha preso le redini delle aziende di famiglia, ereditate dopo la scomparsa del padre, sarà sempre più in crisi per la proposta di Roberto Ferri che vorrebbe entrare come socio nell’impresa Petrone, ma il cerchio comincia a stringersi e Chiara non potrà far altro che accettare.