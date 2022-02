Amici, arriva la decisione definitiva di Mediaset: colpo di scena – VIDEO

Amici di Maria De Filippi continua a sorprendere il pubblico di Canale Cinque: la decisione di Mediaset trova tutti impreparati.

Dopo i rumors dell’ultimo periodo e i cambi di programma che ha subito il seguitissimo Talent Show ideato e condotto dalla queen di Mediaset su Canale Cinque, la nuova decisione varata dal gruppo di Pier Silvio Berlusconi trova tutti impreparati.

Il pubblico di Amici 21 credeva che anche questa domenica, 6 febbraio 2022, la tradizionale puntata del Talent non sarebbe andata in onda. Ebbene, si sbagliavano tutti: Mediaset ha deciso che l’attesissimo appuntamento ci sarà così come il televoto. Intanto non sono stati resi noti i motivi che hanno portato all’interruzione della scorsa settimana.

Sul web però i rumors continuano a sostenere che tra gli allievi ci sia stato qualche positivo al Covid. Ricordiamo che dall’inizio della pandemia ad oggi mai nessuno di loro ha contratto il virus se non qualche ballerino professionista. Intanto se così fosse, l’auspicio è che il Covid passi in fretta per consentire al programma di andare avanti senza interruzioni.

La decisione di Mediaset ha sorpreso gli appassionati di Amici: tutti i dettagli

Amici 21 tornerà con il tradizionale appuntamento domenica 6 febbraio 2022. Dopo l’interruzione della scorsa settimana e i day time andati in onda con pochi allievi, sul web si sono rinforzate le voci sui presunti contagi tra i ragazzi. Queste però restano solo delle indiscrezioni: a tal riguardo gli autori non hanno rilasciato alcuna comunicazione.

Intanto Mediaset ha deciso che Amici tornerà assieme al temutissimo televoto. Inoltre nel daytime odierno la produzione ha dato il via ad una gara tra cantanti e la classifica è stata fatta dal pubblico da casa attraverso il televoto aperto e chiuso durante la puntata. Ogni allievo ha scelto un proprio inedito e il risultato del televoto sarà reso noto nel corso del tradizionale appuntamento di domenica 6 febbraio. L’ultimo classificato rischierà l’eliminazione.