Alex Belli, tuona il giudizio severo del papà: la rivelazione di suo fratello

Dopo aver abbandonato la casa del GF Vip 6, Alex Belli non ha fatto spegnere i riflettori puntati su di lui: spunta adesso il severo giudizio del padre.

Quando l’attore era ancora un concorrente del reality più seguito di Mediaset, si è più volte parlato del suo papà, il signor Gabelli. Quest’ultimo, nella vita diacono, non approverebbe molti dei comportamenti portati avanti dal figlio durante e dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia.

Alex Belli da quando ha varcato l’ambitissima porta rossa del Grande Fratello Vip, ha dato origine ad un turbinio di emozioni e colpi di scena. Ma suo padre, diacono, non approverebbe il comportamento del figlio. Abbandonato il reality per riconquistare Delia Duran, l’attore ha continuato a combinare alcune delle sue marachelle e tutt’ora rimbalza sulle pagine del gossip.

Ma cosa ne pensa la famiglia? A parlare è stato il fratello di Alex. Luca Gabelli, raggiunto dal settimanale Nuovo, ha dichiarato: “Nostro padre ultimamente non ha approvato certi atteggiamenti di Alex”. D’altronde che il signor Gabelli stia col dente avvelenato nei confronti dell’attore di CentoVetrine sembra chiaro. Dopo il primo intervento al GF Vip, attraverso una lettera, è scomparso dalla circolazione.

Alex Belli, il papà preferisce non pronunciarsi sull’atteggiamento di suo figlio ma ci pensa il fratello dell’attore

Il papà di Belli dopo essere stato chiamato in causa al GF Vip 6, ha fatto recapitare a suo figlio una lettera davvero profonda dove invitava il 39enne a ritrovare la retta via. In seguito, il signor Gabelli ha preferito tirarsene fuori. Intanto in molti si chiedono cosa ne pensa la famiglia dell’ex gieffino dopo aver visto il suo percorso dentro e fuori dalla casa più spiata d’Italia.

Come dicevamo, stando alle parole di Luca Gabelli, fratello di Alex, l’uomo non approverebbe alcuni comportamenti e sembrerebbe particolarmente risentito tant’è vero che, raggiunto dal settimanale Nuovo, ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione: “Sono una persona molto riservata che in tutti questi anni ha preferito non esporsi. L’unica eccezione l’ho fatta per il GF Vip, una cosa che comunque mi è costata molto anche in quell’occasione. Però avrei preferito non scrivere la lettera”, ha chiosato il papà di Alex Belli.