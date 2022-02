WhatsApp, sei stufo di chattare con tutti? Come impostare le risposte automatiche

Un nuovo trucco su WhatsApp vi permette di rispondere automaticamente ai messaggi. Andiamo quindi a vedere come sarà possibile sfruttarlo.

Spunta su WhatsApp un nuovo trucco che permette di rispondere automaticamente ai messaggi che ci arrivano. Farlo è semplicissimo, con tutti gli utenti che quindi potranno sfruttare l’innovativo trick.

Sono tantissimi i trucchi presenti su WhatsApp sia quelli da scoprire stesso all’interno dell’applicazione, sia quelli scoperti dagli utenti ed applicabili con applicazioni di terzi. Gli sviluppatori del colosso Meta, però, ancora devono ideare un robot pronto a rispondere automatico, che potrebbe servirci specialmente quando siamo impegnati a lavoro, o quando non abbiamo la possibilità di controllare il nostro smartphone. Al momento però esiste una applicazione di terzi in grado di soddisfare gli utenti più impegnati.

Infatti l’applicazione si chiama “Autoresponder” e ci permette di impostare una risposta automatica, che può essere inviata più volte e per quanto tempo vorrà l’utente. Infatti sono diverse le risposte che possono essere impostate, come ad esempio “Ok“, “Arrivo“, “Ci vediamo lì” o anche “In questo momento sono in viaggio, sentiamoci più tardi“. Questa applicazione, inoltre, ha anche un timer, che ci permette di impostare l’orario in cui farla funzionare.

WhatsApp, eliminati i backup: cosa sta succedendo

Sono oltre due miliardi gli utenti attivi presenti su WhatsApp. Chi è in possesso dell’applicazione, infatti, saprà bene che i propri backup non vengono conteggiati nella quota di archiviazione di Google Drive. Il tutto grazie ad un accordo stipulato alcuni anni fa tra il colosso di Mountain View e il popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma. Questo è un vantaggio riservato solamente agli utenti Android, visto che Apple non ha un piano illimitato per i backup.

Secondo alcune indiscrezioni, adesso gli sviluppatori starebbero studiando una funzione per gestire le chat durante il backup su Google Drive. In pratica si potranno escludere determinati messaggi dal backup dell’applicazione. Così facendo verranno esclusi determinati tipi di messaggi dal backup, risparmiando spazio sul drive. Questa indiscrezione, fa presumere che il colosso voglia smettere di offrire gratuitamente la possibilità di archiviare i backup di WhatsApp. Inoltre alcune conferme arriverebbero proprio da WABetaInfo, con gli utenti che adesso attendono solo l’annuncio ufficiale.