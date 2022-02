Uomini e Donne, protagonista accusata dall’esterno. Maria: “Io non so che fare” – VIDEO

A Uomini e Donne si accendono i riflettori su una corteggiatrice di Luca Salatino. Dopo alcune segnalazioni, Maria appare infastidita.

Nel seguitissimo talk show di Mediaset gli imprevisti e i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. A far parlare è Eleonora, corteggiatrice di Salatino: segnalazioni dall’esterno turbano la padrona di casa.

Eleonora De Fazio è arrivata a Uomini e Donne per corteggiare Luca Salatino ma, a distanza di pochissimo tempo, i riflettori sono già ben accesi su di lei. Nessun merito particolare, anzi, alcune voci sul suo conto hanno raggiunto dall’esterno Maria De Filippi. La conduttrice ha voluto inizialmente mantenere massimo riserbo facendo leggere solo alla 25enne i fatti denunciati. La queen di Canale Cinque ha poi chiesto ad Eleonora se quanto scritto nella lettera fosse vero o meno.

Ebbene, stando alle ultimissime indiscrezioni, pare proprio che la De Fazio abbia già un fidanzato. A sua discolpa la 25enne, però, ha più volte dichiarato che si tratterebbe di una storia fatta di rapporti occasionali finita da tempo. Intanto Maria è apparsa piuttosto turbata: a Uomini e Donne possono partecipare solo i single che cercano realmente una storia d’amore vera, a 360°.

Eleonora De Fazio, nuove accuse sul suo conto arrivano alla redazione di Uomini e Donne

Dopo le accuse pervenute alla redazione di Uomini e Donne sul suo conto, Eleonora De Fazio è scoppiata in lacrime. Intanto Salatino, se in un primo momento era disposto a darle fiducia, a distanza di una manciata di ore ha cambiato totalmente registro. Il 29enne romano è apparso piuttosto confuso tanto da richiedere un confronto con Eleonora. Assieme a lei Luca ha voluto visionare il suo cellulare per avere un riscontro su quanto denunciato e quanto dichiarato dalla 25enne.

Salatino, nel visionare il cellulare della sua corteggiatrice, ha notato che su WhatsApp non erano presenti conversazioni a parte qualcuna risalente al mese di dicembre. Intanto, chiusa questa prima parentesi, Maria De Filippi ha ricevuto altre segnalazioni. Questa volta, la persona che ha deciso di parlare lo ha voluto fare direttamente con Luca e con Gianni Sperti rivelando la sua identità.

Mentre il bel tronista e l’opinionista di Uomini e Donne ascoltavano il messaggio con gli auricolari, la queen di Canale Cinque ha cercato di fare chiarezza: “Io non so che fare”, ha chiosato Maria esasperata da queste segnalazioni che potrebbero essere false quanto vere. In ogni caso la persona che oggi si è palesata con Luca e Gianni, ha affermato di conoscere il ragazzo di Eleonora, suo vicino di casa: sul citofono del ragazzo ci sarebbe addirittura segnato il nome della corteggiatrice. Le segnalazioni sulla 25enne saranno vere? Perché accusarla con storie inventate? Chissà, intanto sembrerebbe proprio che Salatino sia sul punto di chiudere la conoscenza con Eleonora.