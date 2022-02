“Buon viaggio”, Simona Ventura sconvolta dal lutto improvviso: il messaggio d’affetto

Simona Ventura ha voluto lanciare un messaggio d’affetto all’amica e collega scomparsa di recente: le sue parole su Instagram.

Nella giornata di ieri il mondo del cinema italiano ha pianto la scomparsa di Monica Vitti, amata attrice scomparsa all’età di 90 anni. Tra i messaggi di cordoglio è arrivato anche quello di Simona Ventura: andiamo a vedere le sue parole.

Nella giornata di ieri il mondo del cinema ha pianto la scomparsa di Monica Vitti, una vera e propria icona. Infatti la donna aveva appena compiuto 90 anni a novembre ed era la musa di Michelangelo Antonioni, compagna di avventure di Alberto Sordi ma anche autrice e regista. A dare la notizia ci ha pensato il marito, Roberto Russo, tramite il profilo social di Walter Veltroni.

Infatti sul profilo del giornalista si legge: “Roberto Russo, il suo compagno di tutti questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più. Lo faccio con dolore, affetto, rimpianto“. In molti ricorderanno per battute come “Mi fanno male i capelli” e “Ma ‘ndo hawaii se la banana non ce l’hai“. Inoltre la sua voce roca è entrata nel cuore di milioni di italiani. Nella giornata di ieri quindi è arrivato anche il messaggio di una sua grande estimatrice, Simona Ventura.

Simona Ventura saluta Monica Vitti: “Storia del cinema italiano”

Tra i tanti saluti commossi è arrivato anche quello di Simona Ventura. Infatti la conduttrice ha voluto rivolgere l’ultimo saluto a Monica Vitti. Su Instagram la showgirl ha scritto: “Oggi volevo parlare di tutt’altro poi mi sono imbattuta nella notizia della tua morte“. La showgirl ha quindi annunciato la morte di Monica Vitti dichiarando: “La mia attrice preferita nella storia del cinema italiano“.

Il saluto della Ventura si è concluso: “Al di là della fine di una sofferenza lunghissima, piango per la perdita di un talento così immenso! Ci rimangono i tuoi film, tanti capolavori senza tempo! Buon viaggio!“. Con Monica Vitti se ne va un’altra icona del cinema italiano, un’attrice amata non solo dal pubblico ma anche dalle colleghe del mondo cinematografico.