Sanremo 2022, tegola per Amadeus: artisti positivi al Covid

Altra positività al Covid che colpisce duramente il Festival di Sanremo 2022: tegola per Amadeus che non può rimediare

Questa sera ci sarebbe dovuta essere una nuova magnifica esibizione dalla Costa Toscana che attracca al Porto di Sanremo e invece salta tutto: i Coma Cose sono risultati positivi al Covid.

Gli artisti rivelazione della passata edizione del Festival di Sanremo si sarebbero dovuti esibire questa sera, giovedì 3 febbraio, dalla Costa Toscana che attracca al Porto di Sanremo da dove presentano Fabio Rovazzi e Orietta Berti. L’ultimo ad esibirsi è stato Ermal Meta che, ieri, ha cantato Un Milione di cose da dirti.

I Coma Cose Fausto Lama (pseudonimo di Fausto Zanardelli) e California (pseudonimo di Francesca Mesiano), sono risultati positivi al Covid pertanto non potranno esibirsi. Tuttavia, dalla conferenza stampa delle 12:00, è stato annunciato chi prenderà il posto del duo: Gaia salirà sulla Costa Toscana e canterà il suo pezzo dello scorso Festival.

Sanremo 2022, la programmazione della terza serata

Questa sera, sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, accanto ad Amadeus, salirà Drusilla Foer. Tra gli ospiti ci saranno Roberto Saviano, Anna Valle e Martina Pigliapoco eroina delle forze dell’ordine che ha salvato la vita di una donna. Ci sarà anche una prima volta per il mondo della musica: Cesare Cremonini scenderà le scale del palco del Teatro Ariston. Per replicare il successo delle prime due serate (10.911.000 spettatori 54.7% di share martedì 1 febbraio e 11.320.000 spettatori pari al 55.8% di share mercoledì 2 febbraio) questa sera scenderanno in campo tutti i 25 artisti con la gara cover.

Questa sera partirà, inoltre, il televoto ed il giudizio della giuria demoscopica che avranno un peso condiviso del 50% a testa. Per il televoto sarà necessario un SMS al 475.475.1 con il codice dell’artista o da TELEFONO FISSO 894.001 e digitare il codice dell’artista.

Per poter votare, oltre ad avere un operatore telefonico abilitato, bisogna avere sbloccata l’opzione dei servizi a pagamento. Ove è possibile si può accedere all’area clienti del proprio operatore (ad esempio MyTim o area personale Iliad) e sbloccare questa funzione oppure bisogna chiamare il numero associato al proprio operatore telefonico (ad esempio il 190 per la Vodafone) e richiedere lo sblocco dei servizi a pagamento.