Sanremo 2022, seconda serata: le pagelle di iNews24

Anche la seconda serata di Sanremo 2022 si rivela un gran successo. È stata seguita in media, dalle 21.29 alle 00.50, da 11 milioni e 320mila telespettatori, pari al 55,8% di share.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2022, tegola per Amadeus: artisti positivi al Covid

Ecco la classifica generale:

Elisa – O forse sei tu Mahmood & Blanco – Brividi La Rappresentante di Lista – Ciao ciao Dargen D’Amico – Dove si balla Gianni Morandi – Apri tutte le porte Emma – Ogni volta è così Ditonellapiaga & Rettore – Chimica Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare Irama – Ovunque sarai Fabrizio Moro – Sei tu Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia Noemi – Ti amo non lo so dire Sangiovanni – Farfalle Michele Bravi – Inverno dei fiori Rkomi – Insuperabile Achille Lauro – Domenica Matteo Romano – Virale Highsnob & Hu – Abbi cura di te Giusy Ferreri – Miele Iva Zanicchi – Voglio amarti Aka 7Even – Perfetta così Le Vibrazioni – Tantissimo Yuman – Ora e qui Tananai – Sesso occasionale Ana Mena – Duecentomila ore

Si tratta ovviamente, della classifica provvisoria che rispecchia il giudizio dei giornalisti accreditati. A partire da questa sera invece, voteranno la giuria Demoscopica mille e i telespettatori. In attesa della terza serata, ecco le nostre pagelle di ieri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Festival di Sanremo 2022: ospiti e scaletta della seconda serata

Le pagelle di iNews24

Sangiovanni – Voto 5

Arriva al palco di Sanremo direttamente da Amici, ma abbandona la tuta della sua squadra per indossare un vestito… rosa? Il colore è difficile da definire. Look a parte, se lo scopo di Sangiovanni era proporre una canzone stile Malibu, ci è riuscito male.

Giovanni Truppi – Voto 7

La prima domanda che ci siamo posti è stata: perché la canottiera? Ma ascoltandolo, abbiamo dimenticato il look improponibile, lasciandoci trasportare dalle parole di Tuo padre, tua madre, Lucia. La prossima volta, almeno una t-shirt!

Le Vibrazioni – Voto 6

L’omaggio sulla batteria a Stefano D’Orazio ci è piaciuto. Ma nonostante i tanti successi raggiunti fuori dall’Ariston, le Vibrazioni a Sanremo non hanno fatto mai del loro meglio.

Emma – Voto 8

A Sanremo le sue canzoni hanno sempre avuto in grande successo e anche questa volta non si smentisce. “Ogni volta è così, siamo sante o puttane e non vuoi restare qui e neanche scappare” è un messaggio femminista, coronato dal gesto della vagina con le mani, simbolo di libertà sessuale e di pensiero. Quasi perfetta.

Matteo Romano – Voto 5

Il nostro voto per Matteo Romano è di incoraggiamento a fare di meglio, perché al primo impatto la sua canzone non diventerà Virale. Speriamo nella prossima esibizione!

Iva Zanicchi – Voto 6 e mezzo

“Il mio Festival può finire qua”, ha esclamato a fine esibizione. Voglio Amarti è una canzone che risulta vecchia e l’esecuzione non è perfetta. Tuttavia, grazie al carisma di Iva Zanicchi tutto passa in secondo piano. Quindi: Iva, il nostro Festival finisce qui senza di te!

Ditonellapiaga con Rettore – Voto 8

“Una questione di chimica chimica chi-chi-chi chimica”: che grinta! Non riusciamo a smettere di cantare questo ritornello. Per noi sarà il tormentone della prossima primavera insieme a Dove si balla di Dargen D’Amico.

Elisa – Voto 9

Arriva sul palco vestita di bianco come la sua prima volta a Sanremo ai tempi di Luce (Tramonti a nord est). Ed è perfetta come allora. O forse sei tu è elegante e il ritornello emana vibrazioni positive. Potrebbe vincere il Festival di Sanremo.

Fabrizio Moro – Voto 6

Dopo “Non mi avete fatto niente”, che lo ha portato alla vittoria di Sanremo insieme con Ermal Meta, ci aspettavamo qualcosa di più. Invece “Sei tu” non è niente di speciale. Moro non osa, e per questo non emoziona.

Tananai – Voto 4

Quest’anno i colori indefiniti vanno di moda alla kermesse canora per eccellenza della musica italiana. Ma siccome stiamo dando un voto all’esibizione, soffermiamoci su questo: intonazione “occasionale”, come quando da adolescenti cantavamo sbronzi al karaoke.

Irama – Voto 5

Quando abbiamo visto il suo outfit ci è subito venuta voglia di telefonare a Enzo Miccio e Carla Gozzi per chiedergli di aiutare Irama a rivedere immediatamente il suo guardaroba. Ha rubato il centrino della nonna per indossarlo a Sanremo, e in questa esibizione non abbiamo notato altro. Speriamo nella prossima.

Aka 7seven – 4

A parte “Perfetta così”, non abbiamo capito cosa dice mentre canta.

Highsnob e HU – Voto 7-

Dopo Elisa non ce n’è stato più per nessuno. Non avevamo più speranze fino a che non sono arrivati loro, gli ultimi due artisti in gara. La loro canzone, “Abbi cura di te“, non vincerà il Festival, ma servirà a far capire che ogni tanto si può cambiare musica anche a Sanremo.