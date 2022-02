Sanremo 2022, amatissimo volto dell’Ariston è ‘scomparso’: pubblico preoccupato

Il pubblico di Sanremo è preoccupato per la scomparsa di un amatissimo volto dell’Ariston. Andiamo a vedere cos’è successo.

Quest anno molti telespettatori hanno potuto notare l’assenza di un amatissimo volto dalla competizione musicale. Andiamo a scoprire chi è e perché la sua assenza sta preoccupando e non poco il pubblico a casa.

Sono tantissimi i volti noti presenti al Festival di Sanremo, un’edizione che ha riaccolto il pubblico all’interno del Teatro Ariston, nella speranza anche che il paese sia alla fine del tunnel chiamato Covid-19. In molti però non hanno potuto fare altro che notare l’assenza di un grandissimo ed amato volto della competizione canora. Come potete immaginare stiamo parlando proprio del Maestro Beppe Vessicchio.

Diverso tempo fa è uscita la notizia di una sua positività al Covid-19, che lo avrebbe escluso automaticamente dal 72esima Festival di Sanremo. La notizia della positività è stata confermata dallo stesso Vessicchio che con un comunicato ha voluto aggiornare i numerosi fan sul suo stato di salute. Andiamo quindi a vedere le sue parole attraverso i suoi profili social.

Sanremo 2022, Beppe Vessicchio fermato dal Covid-19: “Ho dovuto mandare un sostituto”

Prima dell’inizio del Festival di Sanremo, Beppe Vessicchio ha rilasciato un lungo comunicato in cui affermava di essere positivo al Covid-19. Infatti al suo interno ha rivelato anche di aver mandato un sostituto a fare le prove con le Vibrazioni. Purtroppo, nonostante le corse contro al tempo, il Maestro non è riuscito ad esserci nella prima serata all’Ariston del gruppo. Inoltre Vessicchio ha rivelato: “Quest’anno con la enorme diffusione del virus è forse ancora più complesso dell’anno scorso. Hanno avuto già diversi casi nell’orchestra e nel coro“.

Al termine della nota il Maestro si era detto comunque fiducioso di poter rientrare in tempo, nonostante ancora un po’ di raucedine. Nonostante Beppe sia riuscito a negativizzarsi nella serata di mercoledì non è comunque arrivato sul palco del Teatro Ariston. Il tutto però sarebbe dovuto ad alcuni ritardi i dovuti alla riconsegna del green pass. Quindi in attesa dell’arrivo del certificato verde, il maestro è ai box ma pronto più che mai a tornare sul palco sanremese.