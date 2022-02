Regina Elisabetta, questa non ci voleva: le stanno rovinando la festa. Il Regno Unito pronto per un traguardo storico, ma non tutto funziona

Cosa poteva mancare alla Regina Elisabetta per festeggiare al meglio il suo giubileo, 70 anni ininterrotti di regno sull’impero britannico? Un bello scandalo, o meglio una figuraccia di proporzioni mondiali anche se lei c’entra nulla.

Succede che il 6 febbraio cada un anniversario importante, quello di un percorso fantastico e invidiabile perché lei è uscita vincitrice da situazioni estremamente delicate. Un evento da celebrare a dovere adesso ma soprattutto nel prossimo futuro. Sono già previsti almeno 4 giorni di celebrazioni, dal 2 al 5 giugno, e come spesso succede la faccia della regina sarà dappertutto.

Perché qual è il business più redditizio per la Corona? Bravi, i gadget, quelli che nessuno vuole perdersi e non solo i collezionisti. Come delle graziose tazzine e dei piatti con la faccia di Elisabetta in primo piano. E una sola scritta, due parole e basta: ‘Platinum Jubilee‘, cioè ‘Giubileo di Platino’.

Platinum Jubbly? Thousands of souvenirs marking 70 years of the Queen’s reign feature a typo pic.twitter.com/PexAPMGAYV — 1News (@1NewsNZ) February 2, 2022

Regina Elisabetta, questa non ci voleva: è successo davvero l’incredibile

Peccato che, quando sono arrivato alcuni scatoloni dalla Cina con io materiale che era stato ordinato, sono scattate anche le urla. Perché al posto di ‘Platinum Jubilee’, c’era scritto ‘Platinum Jubbly‘. Non è chiaro se l’errore sia stato di chi ha dettato la scritta di chi l’ha realizzata. Ma è chiaro che si tratta di un disastro.

In tutto 10.800 pezzi che stanno imbarazzando Buckingham Palace perché la gaffe è sotto gli occhi di tutti. Il bello è che le parola ‘jubbly’ in inglese esiste veramente. Accanto all’aggettivo lovely significa una sorpresa inattesa. Un po’ come quella che la regina sta affrontando in questo momento.

Un’espressione lanciata da una notissima sitcom britannica trasmessa su Bbc One fino al al 1991 che si intitolava ‘Only Fools and Horses’, della quale manco a farlo apposto Elisabetta era una fan.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, lo “schiaffo” di Kate a Meghan: la Middleton ha stravinto!

LEGGI ANCHE >>> Charlene di Monaco, l’ultima verità è sconvolgente: i veri motivi della sua fuga

Buckingham Palace pensava di ritirare le tazze con il refuso, ma ecco il colpo di scena finale. La Wholesale Clearance UK, azienda che si occupa della vendita di merci difettose, ha rilevato tutto il materiale errato e lo venderà ad un prezzo pari a 4 euro. Perché queste tazze diventeranno come un Gronchi Rosa per i collezionisti.