Meteo, tra anticiclone e nuove piogge: la situazione in Italia

Il meteo italiano si andrà dividere tra un rinforzo dell’anticiclone e nuove piogge pronte a cadere specialmente nel weeknd: cosa succede.

Continua ad evolversi la situazione meteo in Italia, che nelle prossime ore sarà divisa tra il rinforzo dell’anticiclone e l’arrivo di nuovi rovesci. Nel fine settimana aumenta l’instabilità su diverse zone del paese: cosa accadrà a breve.

In queste ore si sta evolvendo velocemente il meteo italiano con uno scenario incredibile e per certi versi a dir poco anomalo. L’aggiornamento meteo conferma le previsioni per sabato 5 e domenica 6 febbraio con diversi effetti sulle regioni italiane. Nei prossimi giorni e fino a tutto il prossimo weekend avremo un vasto campo anticiclonico che continuerà a stazionare su tra Penisola Iberica, Francia e Italia. Questo sarà il quinto fine di settimana dal meteo stabile per la penisola italiana.

Il quadro climatico non subirà scossoni e quindi per la giornata di sabato 5 febbraio ci aspettiamo un’estrema stabilità atmosferica su buona parte del Paese, con tanto sole e e temperature tutt’altro che fredde. Infatti al Sud raggiungeremo valori massimi anche intorno ai 17-18°. Inoltre sono destinate a tornare le nebbie sulle pianure del Nord, specie di notte e dopo il tramonto. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nelle prosimme ore sulla penisola italiana.

Meteo, anticiclone in rinforzo: bel tempo su gran parte del paese

In queste ore la penisola italiana sta subendo il rinforzo dell’anticiclone africano, che sta dominando il Paese. Il bel tempo quindi sarà diffuso un po’ ovunque con una giornata di sole che andrà ad accompagnare gli italiani durante questo giovedì 3 febbraio. Questa inaspettata alta pressione avrà maggiori effetti sulle regioni meridionali. Andiamo quindi a vedere cosa succederà sui tre settori principali del paese.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Green pass illimitato, zona rossa, quarantene e dad: la decisione del Governo, la Lega non vota

Sulle regioni del Nord Italia avremo tempo in prevalenza soleggiato, con anche velature e nubi alte. Solamente durante le ore serali in Liguria con anche ampie possibilità di alcune piogge. Le temperature risulteranno stazionarie, con valori massimi che andranno quindi a stabilirsi tra i 13 ed i 16 gradi, leggermente superiori al Nordovest.

Mentre sulle regioni del Centro Italia avremo una situazione meteorologica stabile e soleggiata. Inoltre sempre su questo settore avremo innocue nubi alte e sottili di passaggio. Al mattino qualche banco di nebbia potrebbe ridurre la visibilità su Sardegna, Umbria e Toscana. Le temperature saranno ancora in aumento, con massime che andranno dai 13 ai 17 gradi.

LEGGI ANCHE >>> Roma, ambientalisti imbrattano la sede del Ministero della Transizione Ecologica

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una situazione tempo stabile e soleggiato. Infatti avremo cieli sereni e poco nuvolosi su gran parte della giornata. Anche qui avremo delle temperature in aumento. Quindi i valori termici oscilleranno dai 12 ai 16 gradi.