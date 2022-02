“Avevamo un rapporto più umano”, rivelazione choc: la lite con Maria De Filippi ha sconvolto tutti

Tra Maria De Filippi e un ex allievo di Amici era nata una grande amicizia. A distanza di anni il rapporto si è drasticamente incrinato: la rivelazione.

La sua partecipazione ad Amici lo aveva portato a stringere un bel rapporto con la queen di Canale Cinque ma, improvvisamente le cose sono cambiate. Valerio Scanu ricorda la lite con l’amata conduttrice.

A distanza di anni, Valerio Scanu è tornato a parlare della lite che ha alzato un muro tra lui e Maria De Filippi. Tra i due era nato un rapporto d’amicizia: d’altronde la queen di Canale Cinque resta sempre molto affezionata a tutti coloro che approdano nel suo talent show. Con il cantante, però, le cose sono andate diversamente. Addirittura sono finiti in tribunale.

Il 31enne sardo, raggiunto dal settimanale Nuovo, è tornato a parlare del brutto episodio ammettendo di aver sbagliato: “Io e Maria avevamo un rapporto più umano che professionale. Quando mi sono ‘beccato’ con lei, se al mio fianco ci fosse stato qualcuno che mi avesse calmato sarebbe stato meglio”, ha chiosato il cantante aggiungendo che forse quel periodo era “un po’ fuori di testa”.

Valerio Scanu ricorda la lite con Maria De Filippi: in che rapporti sono oggi

Quando Scanu e De Filippi hanno intrapreso due strade diverse il cantante aveva 25 anni. Adesso che ne sono trascorsi 7, non molto è cambiato. Il 31enne parlando del rapporto che c’è oggi tra loro ha ironizzato: “Diciamo che ci unisce la laurea in giurisprudenza. Spesso ho immaginato Matia studiare per i miei stessi esami”.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Amici, addio al programma: il motivo ha lasciato tutti interdetti

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> Uomini e Donne, protagonista accusata dall’esterno. Maria: “Io non so che fare” – VIDEO

L’ex concorrente di Amici si è avvicinato agli studi in legge dopo la causa in cui si è visto coinvolto per diffamazione. Intanto in molti si chiedono quale sarà la reazione della queen di Canale Cinque dopo le dichiarazioni rilasciate da Scanu alla rivista curata dal Riccardo Signoretti: riusciranno a ritrovale il vecchio equilibrio? Staremo a vedere.