Maria De Filippi chiama Sangiovanni dopo l’esibizione a Sanremo 2022: parole toccanti

Sangiovanni nella serata di ieri, subito dopo l’esordio sul palco dell’Ariston, ha ricevuto una chiamata da Maria De Filippi.

Farfalle il brano che ha aperto la seconda serata del Festival di Sanremo.

Sangiovanni, nonostante l’emozione per l’esordio sul palco dell’Ariston, ha confermato di essere lì non a caso. Il pezzo ha già conquistato il cuore del pubblico – il più richiesto in Radio -, e non è altro che l’antipasto del nuovo album che uscirà il prossimo 8 aprile: Cadere Volare.

Fare da aprifestival non è stato sicuramente un gioco da ragazzi e lo stesso Sangiovanni ne ha parlato nel corso di un’intervista a Storie Italiane: “Sentivo che sarei stato il primo, non so perché, avevo delle vibrazioni strane, e volevo farlo nel miglior modo possibile. Volevo che la performance fosse abbastanza potente per iniziare al meglio questa serata. Poi dopo la sera prima che Achille Lauro ha spaccato il palco, in qualche modo dovevo fare lo stesso”.

Sangio a sorpresa ha poi parlato di una chiamata di Maria De Filippi arrivata subito dopo la sua esibizione: “Cosa mi ha detto Maria De Filippi dopo la performance? Mi ha scritto che le è piaciuto molto il pezzo, ma glielo avevo già fatto sentire e mi aveva già detto che le piaceva. Mi ha detto che era orgogliosa di me e che sono stato bravo”.

Sangiovanni rivela di aver ricevuto delle minacce di morte

Qualche settimana fa, ai microfoni di Vanity Fair, Sangiovanni ha parlato dei cambiamenti che la sua vita ha vissuto dopo la partecipazione ad Amici 20, edizione vinta dalla sua dolce metà, Giulia Stabile. Il cantante ha parlato di un momento magico dove però non sono mancati messaggi contenenti minacce di morte.

“Ho ricevuto insulti di ogni genere sui social per come mi vesto, per quello che scrivo. Mi hanno anche minacciato di morte e io mi sono fermato e mi sono chiesto: ma perché? È come se ci fosse un pezzo di mondo alla ricerca di qualcuno a cui dare le colpe di qualcosa. I cambiamenti che ho vissuto mi hanno dato moltissimo, però mi hanno anche fatto sentire più fragile. Ho dovuto cercare un nuovo equilibrio”.

Leggi anche:

Sangiovanni ha così deciso di concedere meno tempo ai social. “Negli ultimi tempi abbiamo deciso di esporci meno sui social e abbiamo scoperto che la privacy è una cosa bellissima, perché possiamo vivere come una coppia normale, con le nostre dinamiche. Il fatto però di essere meno esposti crea in alcune persone una curiosità, a volte morbosa. Ci monitorano, ci cercano, osservano quello che facciamo anche nelle piccole cose per capire che cosa accade tra noi. Questo non è piacevole”.