Maneskin, Damiano si confessa: il motivo delle sue lacrime a Sanremo

Damiano David, leader dei Maneskin ha deciso di rompere il silenzio per svelare il motivo per cui ha pianto a Sanremo: le sue parole.

Durante la prima serata del Festival di Sanremo hanno fatto scalpore le lacrime di Damiano David, leader dei Maneskin. Andiamo quindi a vedere perché la rockstar non è riuscita a trattenere le lacrime in seguito all’esibizione.

I Maneskin dopo la vittoria all’ultimo Festival di Sanremo sono stati gli assoluti protagonisti della prima serata. Damiano, Ethan, Thomas e Victoria infatti sono stati i primi ospiti della serata inaugurale della 72esima edizione della kermesse italiana. La band romana ha quindi deciso di regalare al pubblico prima un’esibizione di “Zitti e Buoni” e poi hanno chiuso con il brano ‘Coraline‘. La canzone è particolarmente sentita specialmente da Damiano.

Proprio al termine di questa esibizione il cantante è scoppiato in lacrime. A fare chiarezza sulle sue lacrime ci ha pensato il cantante stesso. In molti hanno ipotizzato che la sua reazione emotiva fosse dovuta a dei problemi che il 23enne romano starebbe affrontando nella vita privata. Infatti secondo Dagospia, la rockstar era in crisi con la sua fidanzata, l’influencer Giorgia Soleri. Ma Damiano ha così deciso di dire la sua verità con delle stories di Instagram, andiamo quindi a vedere le sue parole.

Maneskin, Damiano fa chiarezza su Instagram: “Grazie a tutti voi”

Sul proprio profilo Instagram, quindi, Damiano David ha voluto fare chiarezza su quanto successo. Infatti il cantante ha ribadito la sua gratitudine ai followers per aver compreso il peso della canzone. Inoltre ha esteso questo sentimento anche al suo migliore amico e manager Fabrizio Ferraguzzo e ad Amadeus. Infine però è arrivata la dedica più dolce, ossia alla sua dolce metà. Il cantante ha infatti affermato: “E grazie a te Giorgia che me l’hai fatta scrivere e vivere“.

Infatti a quanto pare la canzone ‘Coraline‘ è dedicata proprio a Giorgia Soleri. Le parole del 23enne sono subito state riprese dalla 26enne che su Instagram ha ribadito: “Il significato del bene. Che magia!“. Il dolce botta e risposta, quindi, spazza via ogni voce di presunta crisi tra i due, oramai lega da oltre cinque anni. Inoltre come documentato da lei stessa, la Soleri era anche nel parterre di Sanremo quando si è esibito il suo fidanzato.