Joe Biden: “al Quiraishi, capo dell’Isis, morto durante un raid Usa in Siria”

Secondo il presidente americano, il leader del Califfato, si sarebbe fatto saltare in aria, uccidendo tre familiari: la moglie e i due figli.

Abu Ibrahim al Quraishi, leader dello Stato Islamico, è morto nella notte durante un raid. Ad annunciarlo, gli Stati Uniti d’America.

Il presidente Joe Biden ha affermato che tutti i membri delle Forze speciali impegnate sono in salvo e in una notta spiega di aver dato l’ok all’attacco con lo scopo di “proteggere il popolo americano e i nostri alleati e per rendere il mondo più sicuro. Grazie al coraggio e alle capacità delle nostre Forze Armate, abbiamo tolto il capo dell’Isis dal campo di battaglia”.

Secondo il presidente americano, il leader del Califfato, figura misteriosa del terrorismo internazionale, si sarebbe fatto saltare in aria, uccidendo tre familiari: la moglie e i due figli.

Abu Ibrahim al Quraishi aveva quarantacinque anni. “In un ultimo atto di disperata vigliaccheria, ha preferito questa fine senza alcun riguardo nei confronti dei suoi familiari o di altre persone presenti nell’edificio”.

Solo nelle scorse ore era trapelata la notizia di un’incursione delle forze speciali degli Stati Uniti d’America nel nord della Siria. L’operazione ha portato alla morte di tredici persone, tra cui sei minori e quattro donne.

L’assalto è avvenuto nella notte con un elicottero d’assalto e una ventina di uomini delle forze speciali ed elicotteri da combattimenti, droni Reaper armati e per d’attacco. A riferirlo è il News York Times che paragona questo raid quello degli Us che nel 2019 portò alla morte dell’allora leader del Califfaro Abu Bakr al-Baghdadi. Anche lui si fece esplodere.