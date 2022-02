“Presto capirete”: Il Paradiso delle Signore verso una svolta clamorosa. Niente sarà più come prima nell’amatissima soap di Rai 1

Sei stagioni una dietro l’altra stanno a significare la bontà di un prodotto che, partito in sordina, sta conquistando sempre più spazio. Nella fascia pomeridiana di Rai 1 l’appuntamento con Il Paradiso delle Signore è un must.

Merito dei suoi interpreti, ma anche di una trama mai banale che rimescola le carte di continuo. Come è successo di recente con il rientro di Sandro Recalcati, il produttore discografico interpretato fa Luca Capuano. L’attore napoletano, lanciato dalla sua partecipazione a Centovetrine e consacrato da Le tre rose di Eva sempre su Canale 5, ha riattaccato da dove aveva interrotto.

Rientrato a Milano, ha raccontato la sua versione sulla profonda crioi della storia d’amore con Tina Amato (interpretata da Neva Leoni). Ora però deve affrontare una situazione completamente diversa perché la donna nel frattempo si è avvicinata molto a Vittorio, interpretato dall’ex gieffino Alessandro Tersigni).

Il Paradiso delle Signore verso una svolta clamorosa: uno sviluppo inaspettato

Cosa succederà quindi nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore che ci terrà compagnia su Rai 1 fino a primavera inoltrata? Senza svelare molto, è stato lo stesso Capuano ad anticipare alcuni sviluppi intervistato da ‘Nuovo Tv’. E non tutto andrà come l’abbiamo immaginato.

“L’attrazione improvvisa tra Tina e Vittorio è nata in un momento di crisi personale di ciascuno. Presto, però, verrà fuori anche la versione dei fatti del mio personaggio. E capirete che la situazione tra Sandro e Tina è molto più articolata di quella che l’ex venere ha fatto intendere”.

LEGGI ANCHE >>> Alessia Marcuzzi, futuro ancora incerto per la conduttrice: la proposta di Mediaset

LEGGI ANCHE >>> Amici, addio al programma: il motivo ha lasciato tutti interdetti

Ma non è tutto perché le anticipazioni sulle nuove puntate della soap di Rai 1, con ascolti da grandi numeri, che continua ad ottenere record di ascolti, rivelano altro. Sandro per avvicinarsi di nuovo a Tina si appoggerà proprio su Vittorie e non ci sarà solo lui a sostenerlo.