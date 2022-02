Covid, al via la distribuzione della pillola antivirale Pfizer. Ue estende Green pass di un anno

Intanto in Sicilia, dove i contagi continuano ad aumentare, l’Ordine dei medici di Palermo ha sospeso 68 iscritti non in regola con la vaccinazione anti-Covid.

Al via da domani la distribuzione alle Regioni dei primi 11.200 trattamenti completi della pillola antivirale contro il Covid Paxlovid.

Il contratto era stato stipulato il 27 gennaio dalla struttura commissariale gestita dal generale Francesco Paolo Figliuolo, d’intesa con il Ministero della Salute, con la casa farmaceutica Pfizer. A comunicarlo è stato proprio il team del commissario straordinario per l’emergenza. Il contratto prevede la fornitura di 600mila trattamenti completi in tutto il 2022, che verranno distribuiti progressivamente alle Regioni, non appena disponibili, secondo le indicazioni di Aifa e Ministero della Salute.

Cos’è Paxlovid, la pillola anti-Covid

Paxlovid potrà essere usata per il trattamento di sintomi lievi e moderati in pazienti che rischiano di ammalarsi gravemente. La pillola è costituita da nirmatrelvir, che inibisce la proteina Spike, fermando la replicazione del virus, e da ritonavir, che rallenta la degradazione del nirmatrelvir per aiutarlo a restare nel corpo più a lungo.

Il monitoraggio della Fondazione Gimbe

Intanto un monitoraggio indipendente della Fondazione Gambe, rivela che dopo tre settimane di sostanziale stabilità intorno a quota 1,2 milioni, negli ultimi sette giorni si assiste a una netta flessione dei nuovi casi Covid (-24,9%) che si attestano a poco più di 900mila e dei casi attualmente positivi (-7,9%). La riduzione si registra in tutte le Regioni ad eccezione della Sicilia.

Questa diminuzione, come spiega Nino Cartabellotta, presidente Gimbe, “in parte è dovuta al calo dei tamponi totali (-8,1%) e in parte a una minore circolazione del virus, che però resta ancora molto elevata”. La pressione sugli ospedali resta alta ma si iniziano ad intravedere i primi miglioramenti. Rispetto alla scorsa settimana infatti, i ricoveri in terapia intensiva sono scesi dell’8.4%, mentre in area medica restano stabili con un -0,8% in meno. I decessi sono aumentati del 2,5%.

Sicilia, l’Ordine dei Medici sospende 68 iscritti non in regola con il vaccino

Intanto in Sicilia, dove i contagi continuano ad aumentare, l’Ordine dei Medici di Palermo ha sospeso 68 iscritti non in regola con la vaccinazione anti-Covid. Ed altri 100 rischiano la stessa sorte. Di quelli sospesi, alcuni hanno ricevuto la prima dose e non hanno completato il primo ciclo, altri invece, si sono opposti alla terza dose.

La situazione in Europa

La situazione in Europa registra un leggero arresto della corsa della pandemia, come afferma Hans Kluge, direttore regionale dell’Oms Europa in conferenza stampa. Si assiste a un “contesto che finora non abbiamo mai vissuto in questa pandemia”, che “ci lascia la possibilità per un lungo periodo di tranquillità e un livello molto alto di difesa della popolazione contro ogni trasmissione”.

Ue estende il Green pass per un altro anno

L’Unione europea ha approvato oggi la proposta di estendere di un anno il certificato Covid digitale Ue, cioè fino al 30 giugno 2023. Ad annunciarlo, il portavoce Christian Wigand in un incontro con la stampa. Il Green pass “continua ad essere una misura eccezionale” per facilitare gli spostamenti ma il Sars-CoV-2 continua a circolare in Europa. “Non è possibile determinare ora l’impatto di un possibile aumento dei contagi nella seconda metà dell’anno”.