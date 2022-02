Confessionale choc di Barù al GF Vip: la bufera sul web – VIDEO

Che Barù fosse un personaggio sui generis è diventato noto a tutti i telespettatori del GF Vip, nel confessionale ne combina un’altra

Barù è finito in confessionale e le sue parole sono state trasmesse per sbaglio dalla Regia 2 del GF Vip: tra gli altri argomenti ha parlato anche del rapporto tra Jessica e Gianluca, ma non è questo ad aver scatenato la bufera.

Il nipote di Costantino della Gherardesca, Barù, è finito in confessionale al GF Vip con indosso un accappatoio ed ha avuto un colloquio con un’autrice e la psicologa Piera. Il confessionale è stato erroneamente trasmesso in diretta da Mediaset Extra dalla regia 2 del reality show e le parole del gieffino sono risuonate forte e chiare.

Prima di tutto, Barù ha parlato di Jessica e Gianluca ammettendo: “Spero nell’amore tra i due, sarebbe tutto più leggero per me che mi sento come un….non lo dico, meglio che non faccio paragoni. Volevo dire una cosa troppo brutta. Carini loro due insieme, no?”. Ma non è stato questo a scatenare la bufera sul web.

GF Vip, Barù ed il confessionale in onda per errore: la bufera

ERA UNA VITA CHE VOLEVO ASCOLTARE UN CONFESSIONALE E MI BECCO QUELLO SULLA PELURIA DI BARÙ pic.twitter.com/hJBRmLDkXG — n i c 🦋 💐 (@itsnicolecn) February 2, 2022

Nel confessionale al GF Vip, Barù ha iniziato a parlare dei suoi peli, convinto che la registrazione non sarebbe andata in onda: “C’è tutta una generazione contro il pelo, che sulla donna condivido, il pelo è orribile, tipo sotto le ascelle o che, ma sull’uomo, i miei figli si depilano anche. Non credo che ci sia tutta una generazione contro il pelo, nell’ambito televisivo, i tuoi figli? Ma quella è Napoli! Si fanno anche le sopracciglia, no?” ha detto alla psicologa. Le parole di Barù sono state accolte da un lato con ilarità, dall’altro qualcuno si è sentito offeso e subito messo sull’attenti pronto a giudicarlo sul web.

Sul rapporto di Gianluca e Jessica, invece, ha aggiunto: “Gianluca le metteva la crema sulla coscia… io stavo pulendo e vedevo che mi guardava, hai capito a che livelli siamo arrivati?”.