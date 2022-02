Cashback, a febbraio la festa è totale: un’occasione da sfruttare al volo. Per chi sa come muoversi, questa è un’opportunità interessante

Fino ad un paio di anni fa parlare di cashback in Italia era quasi un argomento tabù o comunque c’erano poche persone che sapevano esattamente di cosa si trattasse. Poi è arrivato il Cashback di Stato ed è cambiato tutto.

I consumatori italiani poco alla volta hanno capito come muoversi e in quale direzione andare per far fruttare al meglio le loro spese. I soldi non si moltiplicano e non possiamo nemmeno sotterrarli in un campo come faceva Pinocchio. Ma possiamo sfruttare le nostre spese per rientrare parzialmente e avere sempre un tornaconto.

Dove lo stato è sparito, ci pensano le iniziative dei privati e in questo caso parliamo di Poste Italiane che per spinge il consumo della carta Postepay ha inaugurato un cashback interessantissimo. Fino a qualche giorno fa ogni 10 euro spesi al cliente ne tornava 1 sul conto, per un massimo di 10 euro al giorno. Questo mese però suona una musica diversa e ve lo dimostriamo.

Cashback, a febbraio la festa è totale: il triplice vantaggio dell’offerta

Dal 1° febbraio infatti il cashback di Postepay si fa in tre. O meglio, rende tre volte la spesa. Solo per questo mese, quindi fino al 28 febbraio, come spiega Poste Italiane, per ogni transazione di almeno 10 euro effettuata con Postepay il cliente riceverà 3 euro. Così invece di un cashback paria 10 euro al giorno si potrà arrivare a 15.

Cosa fare per partecipare al programma? Poche semplici operazioni tutte facili:

scaricare l’App Postepay e associare le carte prepagate e di debito associate. Poi

inquadrare con l’App il Codice QR esposto nei punti vendita che accettano i pagamenti con Codice Postepay. Infine inserire l’importo da pagare, se richiesto, e autorizzare il pagamento.

LEGGI ANCHE >>> Cashback 2022, occhio a queste proposte: i consumatori rialzano la testa

LEGGI ANCHE >>> Cashback, spunta la proposta ufficiale: consumatori con il fiato sospeso

Quali sono i punti vendita, anche della Grande Distribuzione Organizzata, hje accettano i pagamenti con la casta Postepay? Basterà consultarli sull’App Postepay, nella sezione ‘Vicino a te’.