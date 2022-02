Canone Rai, cambia di nuovo tutto: arriva la decisione del Governo. Ci sarà una novità per quanto riguarda il pagamento della tassa sulla tv di stato

Il pagamento del canone potrebbe uscire dalle bollette già a partire dalle prossime settimane. Un ritorno al passato voluto dal Governo e che potrebbe diventare effettivo a breve.

A gennaio abbiamo dovuto saldare il pagamento della rata del canone Rai, dopo lo stop degli ultimi due mesi (per le 10 rate nell’anno). Come avviene ormai dal luglio 2016, il tributo va saldato attraverso la bolletta della luce ed è automatico. Questo schema potrebbe essere però modificato a breve dal Governo, con un sostanziale ritorno al passato.

All’interno del Decreto Concorrenza dovrebbero esserci delle note relative al pagamento della tassa per la tv di stato. Si dovrebbe andare verso una cancellazione definitiva dall’imposta di default sull’elettricità e tornare ad essere scorporata. Questa decisione dovrebbe essere figlia dell’adesione dell’Italia al programma del PNRR europeo. Le istituzioni dell’Unione Europea hanno infatti richiesto al nostro paese massima trasparenza sul pagamento di tutte le componenti aggiuntiva dell’energia domestica.

Canone Rai, la nuova scelta del Governo: non sarà più inserito all’interno della bolletta della luce

Questa novità, tuttavia, non dovrebbe riguardare l’anno corrente ma sarà effettivo con ogni probabilità dal 2023, almeno di clamorosi colpi di scena. La riforma approvata nel 2015 dal Governo Renzi ha caratterizzato il pagamento del canone in questi 6 anni. Con l’inserimento nelle bollette dell’energia elettrica il costo è stato ridotto a 90 euro, rispetto ai 117 euro precedenti. Un modo chiaro per contrastare gli evasori che non ottemperavano all’imposta obbligatoria. In più c’è la possibilità, come sempre, di spalmare il saldo in 10 rate, alleggerendone la portata.

LEGGI ANCHE >>> Iliad, super regalo per tutti i suoi clienti: l’ultima offerta è irrinunciabile

LEGGI ANCHE >>> WhatsApp, sei stufo di chattare con tutti? Come impostare le risposte automatiche

L’esecutivo è ancora alla ricerca di un nuovo metodo per l’espletamento della pratica canone Rai. Ovviamente la tassa non verrebbe cancellata ma semplicemente mutuata con nuove possibilità di pagamento. Il tutto per non tornare alle problematiche di evasione che hanno sempre caratterizzato il nostro paese, specie per questa singola situazione. Di sicuro potrebbe essere approvata una scelta “tecnologica” per semplificare il discorso, senza passare tramite l’inserimento in bolletta. Nelle prossime settimane sono attese comunicazioni istituzionali in merito.