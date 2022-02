Barbara D’Urso, che indiscrezione: durissimo colpo a causa della Panicucci. La presentatrice di Mediaset non sta attraversando un bellissimo momento

Le due storiche conduttrici della televisione privata si stanno contendendo un importante reality. Prima sembrava essere in mano alla D’Urso ma ora le gerarchie potrebbero invertirsi.

L’excursus di Barbara D’Urso all’interno di Mediaset è lungo anni, ma sta vivendo una pericolosa picchiata nell’ultimo periodo. La riduzione temporale del suo appuntamento pomeridiano e la cancellazione del prime time di ‘Live-Non è la D’Urso’ l’ha relegata ad un ruolo marginale in questa stagione televisiva. Ora l’occasione di rilancio per la sua immagine può essere rappresentata dalla nuova edizione di un reality di particolare successo. ‘La Pupa e il Secchione’ è arrivato su Italia 1 nel 2006 e ha avuto 4 stagioni nel corso di questi anni. Ora nel 2022 arriverà la prossima edizione, che si annuncia scoppiettante. Nei giorni scorsi si è parlato proprio della presentatrice napoletana per la conduzione dello stesso, con una bella visibilità in un momento difficile. A questo poteva anche abbinarsi un altro format di valore, per riportarla davvero al centro della scena, ma la seconda chance è sfumata in queste ore.

Barbara D’Urso, che indiscrezione: la Panicucci le ‘scippa’ la conduzione de ‘La Talpa’

Le indiscrezioni recentissime, riportate dal settimanale Oggi, all’interno della sua rubrica ‘Pillole di Gossip‘, parlando di una Federica Panicucci in vantaggio sulla collega per la conduzione della nuova edizione de ‘La Talpa’.

Il noto adventure reality, particolarmente apprezzato dal pubblico, dovrebbe essere affidato al volto di ‘Mattino 5’. Dopo aver ripreso a ritmo pieno, dopo la sosta natalizia, il proprio posto al fianco di Francesco Vecchi, la Panicucci è pronta ad accogliere la nuova opportunità. Uno ‘scippo’ ai danni della D’Urso che lascerebbe sicuramente il segno. Tra le due, infatti, non correva buon sangue, già prima della pandemia.

Due regine nello stesso castello, due prime donne che vantano una forte personalità e una grande ambizione lavorativa. Difficile dimenticarsi in questo senso quel famoso abbraccio nello studio di ‘Verissimo‘, davanti a Silvia Toffanin, che doveva sancire la fine delle presunte ostilità. Ora si scontreranno nuovamente con i rispettivi programmi. ‘La Pupa e il Secchione’ contro ‘La Talpa‘, un duello che vivrà in base agli ascolti. Alla fine dell’anno si tireranno le somme.