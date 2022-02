Anticipazioni Uomini e Donne, Isabella Ricci torna: subito scintille in studio

Le anticipazioni di Uomini e Donne fanno sapere che in studio ci sarà un grande ritorno: Isabella Ricci tornerà al dating show

Un grande ritorno in studio, ad Uomini e Donne, dove farà nuovamente il suo ingresso la dama del Trono Over che ha fatto breccia nel cuore di tutti: Isabella Ricci. Come la prenderà Gemma Galgani?

Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano una grande sorpresa: in studio farà il suo ingresso Isabella Ricci. La dama del Trono Over ha lasciato il programma lo scorso novembre con un bacio che ha siglato la relazione tra lei e Fabio Mantovani e, quest’ultimo, tornerà insieme alla sua amata, mano nella mano.

In studio, al centro del parterre, i due avranno l’occasione di raccontare come vanno le cose tra loro, approfondire la questione matrimonio e parleranno della vacanza da sogno passata alle Maldive. Come reagirà Gemma Galgani a tutto questo? Le sue frecciatine -non tanto- velate non passeranno in secondo piano: sono già scintille al dating show con la dama torinese che non sembra tollerare la sua ex collega.

Anticipazioni Uomini e Donne giovedì 3 febbraio: un’altra coppia arriva in studio

Maria De Filippi nostalgica dei protagonisti già andati via? Ad alleggerire la puntata di oggi, giovedì 3 febbraio, ci sarà il ritorno in studio di Andrea Nicole e Ciprian Aftim che racconteranno come sono stati le loro prime settimane al di fuori delle telecamere del dating show. Dopo l’addio burrascoso e la congiunzione all’esterno del programma, la coppia di Uomini e Donne sembra aver trovato il proprio equilibrio che procede a gonfie vele con tanto di testimonianza social.

Oggi, a partire dalle 14:45 su Canale 5 si tornerà a parlare anche di Gemma che, nella puntata di ieri, ha avuto una forte discussione con Tina che era furibonda. La dama del Trono Over sarà propensa a conoscere Franco, ma quest’ultimo sembra essere propenso per frequentare un’altra donna del programma.

Anche Ida Platano sarà al centro dei riflettori per raccontare il suo momento di confusione sentimentale. Tuttavia, la dama del Trono Over svela di aver avuto una conversazione interessante, seppur telefonica, con il suo nuovo spasimante.