Anticipazioni Una Vita, Soledad smascherata: non potrà più nascondersi

Le anticipazioni di Una Vita delle prossime puntate svelano che Anabel smaschererà Soledad: non potrà più nascondersi

Momenti di tensione ad Acacias quando Soledad viene smascherata ad agire alle spalle di Marcos: la domestica nasconde qualche scheletro nell’armadio di troppo e Anabel la smaschera nelle prossime puntate.

Soldead è sempre stata un personaggio molto ambiguo e Marcos di questo ne è consapevole, ma dopo la morte di Felicia è l’unica persona in cui è riuscita a trovare un po’ di conforto. Nonostante il mistero che aleggia sulla sua figura, infatti, il Bagicalupe si lascia andare tra le braccia della domestica non sapendo che ha qualche scheletro nell’armadio di troppo.

Nonostante i due provino a nascondere la loro relazione, Anabel scopre la coppia in atteggiamenti molto affettuosi e ne resta scottata. In contemporanea, al Bagicalupe arriva il rapporto dell’autopsia di Felicia e scopre che la sua amata è stata uccisa per avvelenamento. Marcos mantiene il segreto, non ne parla con nessuno, non cerca neppure il sostegno di Soledad come ha sempre fatto finora.

Anticipazioni Una Vita, qual è il segreto che nasconde Soledad

Soledad inconsapevole del dramma che sta vivendo Marcos, gli ricorda che ha degli affari in sospeso con Genoveva. Tuttavia, il Bagicalupe è ancor meno intenzionato ad intavolare discorsi del genere con la Salmeron, visti i suoi rapporti con i Quesada. I telespettatori di Canale 5 presto assisteranno al colpo di scena: Anabel scoprirà Soledad mentre rovista tra i documenti di Marcos. Colta il flagrante, la domestica tenterà di giustificarsi promettendo di non farlo più e la implora di non dire nulla al padrone di casa. Anabel crede e dà fiducia a Soledad, inconsapevole del suo passato e di ciò che ha realmente intenzione di fare.

Non passa molto tempo che Soledad non rispetta la parola data e ricomincia a rovistare tra le carte di Marcos scoprendo il rapporto sulla morte di Felicia. Tuttavia, non era quello che realmente cercava la domestica perché si scoprirà essere una spia mandata da Aurelio. Inoltre, i telespettatori di Una Vita scopriranno la verità: è stata Soledad ad uccidere Felicia. Le cose si complicano quando il Bagicalupe assume Mendez come investigatore privato per scoprire chi è stato realmente ad uccidere la sua amata.