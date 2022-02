Anticipazioni Beautiful, uscita di scena: l’amato personaggio saluta i fan

Le anticipazioni della soap opera statunitense, Beautiful, svelano che presto un amato personaggio lascerà la serie

Un’uscita di scena amara che lascerà i telespettatori dell’amatissima soap opera statunitense senza parole: dopo tanti anni di carriera a Beautiful, il personaggio è pronto a voltare pagina.

Steffy non sarà più al centro delle dinamiche della vita movimentata di Los Angeles per un po’ di tempo perché, come rivela CelebDirtyLaundry’attrice Jacqueline MacInnes Wood si prenderà il congedo di maternità. Non è la prima volta che la stilista di Beautiful prende una pausa dalla soap opera, ma potrebbe arrivare un addio definitivo al personaggio.

Quella di Wood, infatti, è la terza gravidanza e come per le prime due si prenderà un po’ di tempo prima di tornare in scena. La prima volta la produzione decise di mandare Steffy a Parigi per un po’, la seconda, invece, non c’è stata una vera e propria uscita di scena perché la produzione decise di girare alcune scene ‘bonus’ in anticipo, prima che l’attrice andasse in congedo. Quale sarà la soluzione per il terzogenito?

Anticipazioni Beautiful, che fine farà la figlia di Ridge?

Stando alle anticipazioni americane di Beautiful, con ogni probabilità a causare l’uscita di scena di Steffy sarà Sheila. Quest’ultima, dopo aver dato il tormento a Brooke, potrebbe scagliarsi contro la stilista a tal punto da farle decidere di prendersi una pausa da Los Angeles. In più c’è un astio dichiarato con Taylor che, però, le consente di passare un sereno Natale in famiglia. Per giustificare il congedo, in realtà, l’ipotesi più accreditata è quella di un tragico incidente che vedrebbe coinvolta proprio Steffy. Qualcun altro, invece, pensa che la figlia di Ridge possa essere rapita.

Ciò che è certo è che nelle puntate americane, attualmente, la rivalità tra Steffy e Sheila sta per esplodere nuovamente.