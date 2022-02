Amici, addio al programma: il motivo ha lasciato tutti interdetti

Dopo due anni dal suo addio ad Amici, ex insegnante torna a parlare della scuola di Maria De Filippi: cosa l’ha portata ad abbandonare il programma.

Un’esperienza durata cinque anni quella Natalia Titova ad Amici. La ballerina e coreografa ha deciso nel 2020 di lasciare il programma: a distanza di due anni racconta cosa o chi l’ha spinta a maturare questa decisione.

La compagna di Massimiliano Rosolino è stata dietro la cattedra di Amici dal 2015 al 2020. Dopo cinque anni è improvvisamente sparita dalla scena. Adesso, raggiunta dal settimanale Nuovo, Natalia Titova ha svelato i motivi che l’hanno portata ad abbandonare la scena su Canale Cinque.

La 47ebbe ha rivelato che Amici non è riuscito a coinvolgerla emotivamente: “Cercavo di portare avanti ragazzi che per me erano bravi, ma le mie idee erano spesso in contrasto con quelle degli altri professori“, ha spigato Natalia Titova. La coreografa russa nel 2020 ha così deciso di mollare il suo ruolo nel programma di Mediaset dove, con molta probabilità, non rivedremo più.

Natalia Titova dopo aver insegnato ad Amici ha fondato un’accademia a Roma

Natalia Titova non ha mai abbandonato la sua passione per il ballo. Nel 2019, prima di dire addio al seguitissimo programma ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque, Amici, ha fondato a Roma la Natalia Titova Academy dove forma grandi talenti. La coreografa russa ha anche ammesso di non essere alla ricerca delle telecamere: apparire sul piccolo schermo è l’ultimo dei suoi problemi.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Uomini e Donne, protagonista accusata dall’esterno. Maria: “Io non so che fare” – VIDEO

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE>>> Alberto Matano, la decisione della Rai stravolge il palinsesto: pubblico attonito

Intanto, lavoro a parte, per Natalia va a gonfie vele anche la sua vita sentimentale con Massimiliano Rosolino conosciuto anni e anni fa a Ballando con le Stelle. Assieme all’ex nuotatore la 47enne è diventata madre di due splendide bambine. Ma seppure non manchi l’amore, a distanza di anni, i due ancora non hanno deciso di convolare a nozze: evidentemente Massimiliano non gliel’ha mai chiesto.