Amici 21, altra battuta d’arresto: il Covid fa saltare tutto?

Un’altra pessima notizia per Amici 21, il Covid potrebbe far saltare tutto: una battuta d’arresto che non ci voleva

Com’è noto, domenica 31 gennaio Amici di Maria De Filippi non è andato in diretta come di consueto, ma con uno speciale a causa dell’impossibilità di registrare la puntata per la positività al Covid di alcuni addetti ai lavori.

Domenica 31 gennaio è andata in onda una puntata speciale di Amici 21 che è servita per tamponare l’assenza di registrazioni di mercoledì. Tutto è nato a causa della positività al Covid di alcuni ballerini professionisti che hanno reso impossibile la riuscita della puntata.

La paura è che domenica 6 febbraio andrà in onda il continuo dello speciale che è stato trasmesso domenica scorsa perché, stando a quanto annunciato su Twitter da AmiciNews, le prossime registrazioni del talent show sono previste per il 9 febbraio. Proprio a causa di questo procrastinare, sul web continuano insistenti rumors circa la positività al Covid di alcuni alunni che si trovano all’interno della casetta.

Amici 21, nuovo banco di danza al talent show: di chi si tratta

Dopo aver perso il banco di Cristiano, Alessandra Celentano ha voluto richiamare Michele Esposito, ballerino visto ai casting. L’ingresso del ballerino è arrivato non senza polemiche e non per colpa sua o degli altri alunni del talent show, ma perché c’è stato un duro scontro tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. In particolare, la maestra di danza ha chiamato i suoi colleghi per fargli visionare Michele che non hanno battuto ciglio sulla sua bravura. Tuttavia, c’è stata una lunga discussione per l’eliminazione di Cristiano in cui Celentano e Todaro si incolpavano a vicenda.

Raimondo, infatti, ha proposto una sfida tra Christian e Cristiano con quest’ultimo perdente, ma la Celentano non ha valutato l’idea di rifiutare la sfida e tenere il posto sicuro al suo alunno. Ad ogni modo, a seguito della discussione avvenuta proprio davanti al ballerino, la maestra di danza si è fermata a parlare con Michele per poter conoscerlo meglio ed iniziare a fare un discorso sul percorso da affrontare con lui.