L’amica geniale 3 anticipazioni, trama sempre più avvincente: subito un colpo di scena!

L’amica geniale 3 è pronta a sbarcare sul piccolo schermo italiano. Andiamo a vedere cosa succederà nella terza stagione della serie.

In molti aspettavano l’arrivo sulle reti Rai de ‘L’amica geniale 3’. Infatti a breve verrà trasmesso il terzo capitolo della serie ispirata all’omonimo romanzo di Elena Ferrante. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nelle nuove puntate.

L’attesa sta finalmente per finire per tutti i telespettatori Rai, con domenica che sarà la serata de ‘L’amica geniale‘. Le prime due stagioni hanno riscosso un ottimo successo, con la terza che stando alle anticipazioni promette bene. Il giorno scelto è proprio quello di domenica 6 gennaio, subito dopo il Festival di Sanremo di Amadeus. Gli episodi saranno ben otto, spalmati in quattro serate. Il finale di stagione è previsto per per domenica 27 febbraio 2022.

La nuova stagione intitolata ‘L’amica geniale-Storia di chi fugge e di chi resta‘ vedrà Lila e Lenù alle prese con l’età adulta, tra matrimoni e figli. In scena troveremo Gaia Girace e Margherita Mazzucco per tutte le puntate. Infatti inizialmente le due attrici dovevano essere sostituite, ma poi alla fine il nuovo regista Daniele Lucchetti ha deciso di non fare alcuna sostituzione nonostante diversi provini. Andiamo quindi a vedere tutte le anticipazioni sulla nuova serie.

L’amica geniale 3, tutte le anticipazioni sulle nuove puntate: cosa succeederà

La nuova stagione de l’Amica Geniale ambientata negli anni Settanta. Troveremo le due protagoniste della serie che oramai saranno alle prese con l’età adulta Lila, lasciato il marito Stefano nonché padre del figlio Gennarino, vive con Enzo e lavora nella fabbrica di Bruno Soccavo. Mentre invece Lenù è invece fidanzata con l’accademico Pietro e pubblica il suo primo romanzo, che racconta la sua infanzia a Napoli e il rapporto tormentato con l’amica.

Inoltre a Firenze Lenù ritrova Nino Sarratore il suo amore di gioventù ed ex amante di Lila. Elena però decide di di sposare Pietro, appartenente ad una famiglia prestigiosa, e diventa madre. Nel corso delle puntate troveremo anche lotte sindacali e politiche dell’epoca, con le protagoniste che denunceranno le condizioni disumane della fabbrica dove lavora Lila.

Inoltre ci sarà spazio anche per l’emancipazione femminile, non condivisa dal marito di Lenù. Cresce invece la reputazione di Michele Solara, che continuerà ad avere uno strano rapporto con Lila nonostante il suo matrimonio con Gigliola. Mentre invece Marcello Solara avrà una relazione con Elisa, la sorella minore di Lenù.