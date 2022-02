Alex Zanardi, annuncio dell’ultima ora: novità sulle sue condizioni

Dopo l’incidente del 19 giugno 2020, lo stato delle condizioni di Alex Zanardi viene aggiornato passo dopo passo: le ultimissime

Sono quasi due anni che Alex Zanardi è sotto le cure dei migliori specialisti d’Italia pur di uscire quasi illeso dall’incidente che gli ha segnato, per la seconda volta, la vita. Le ultimissime sulle sue condizioni.

Stando a quanto riportato dal Corriere di Romagna, Alex Zanardi ha terminato il primo ciclo del percorso di cura al centro iperbarico di Ravenna. Qui, il pilota automobilistico è stato impegnato tutto il mese di gennaio per svolgere delle terapie specialistiche per la riabilitazione in seguito al tragico incidente di un anno e mezzo fa in cui si schiantò contro un camion con la sua handbike.

Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che Zanardi sta ottenendo ottimi risultati dalle terapie cominciate ad inizio anno nuovo, con un primo ciclo terminato ed un secondo che lo attenderà ma con una durata più breve.

Alex Zanardi, ciclo concluso al centro iperbarico: parla il direttore del centro

Raggiunto dal Corriere di Romagna, il direttore del centro iperbarico di Ravenna, Pasquale Longobardi, ha ammesso con grande orgoglio: “Posso dire che di certo Alessandro è una persona con una carica immensa: l’ha trasmessa lui a me. Si è presentato qui con una grande voglia di lavorare. Si è trattato di un mese impegnativo per noi ma soprattutto per lui, alla fine aveva comprensibilmente voglia di tornare a casa”.

Inoltre, lo stesso direttore ha spiegato, nei particolari, la terapia cui è stato sottoposto lungo tutto il mese di gennaio: “Si tratta di una procedura medica più efficiente della normale fisioterapia: il paziente viene stimolato con una miscela di ossigeno ed elio mentre svolge gli esercizi”. Grazie a questo tipo di stimolazione, Alex Zanardi avrebbe fatto anche dei progressi, così come afferma il direttore Longobardi, che non ha spiegato però nel dettaglio.

Ad ogni modo, la ripresa del pilota automobilistico apprezzato e stimato da tutto il mondo dello sport e non solo è una questione di tempo: ancora una volta non getta la spugna e continua a lottare per tornare in pista.