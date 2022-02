Alex Belli ha fornito al pubblico ulteriori dettagli sulla sua storia con Delia Duran.

Proseguono gli episodi della telenovelas sul triangolo amoroso più seguito dagli italiani.

Da una parte Alex Belli, sempre più innamorato di entrambe, dall’altra due donne che lo amano e soffrono per il suo non saper scegliere. Soleil Sorge attende ma non sarà la sua seconda scelta, lo ha evidenziato solo qualche settimana fa. Delia Duran è innamoratissima ma sembra voler trovare la forza per chiudere questo capitolo della sua vita. Troverà il coraggio per farlo?

Un grido liberatorio, forse favorito da qualche bicchiere di Santero sorteggiato in compagnia. Delia Duran aveva detto di essersi finalmente liberata di un peso. Tutto lasciava intendere che la Pantera sudamericana avesse lasciato Alex Belli ma tornata lucida, nonostante confermato quanto detto la sera prima, le sue parole non sono parse così decise. In modo particolare agli occhi di suo marito.

GF Vip 6, Alex Belli svela nuovi dettagli sulla storia con Delia Duran: “Stanno così le cose”

Secondo quanto riporta Casa Chi Alex è pronto a lasciare la moglie e accogliere tra le sue braccia Soleil Sorge, colei con la quale è riuscito ad avere un alchimia senza precedenti. L’amore libero da un lato e quello esoterico dall’altro. Decidere è difficile, ma Alex Belli, ospite dell’ultima puntata è tornato a parlare del comportamento di sua moglie fornendo importanti delucidazioni su quanto sta accadendo tra le mura della casa più spiata d’Italia.

“Se mi lascerà davvero? Allora, prima di tutto devo fare delle precisazioni. Lei non dipende da me, ha la sua vita, le sue cose. Quando dice che non ha un posto dove stare se mi lasciasse è una bugia, perché lei ha una sua stabilità economica, un suo mondo separato dal mio”.

“Poi adesso è libera di fare quello che vuole. Tutti dobbiamo fare la nostra strada e la propria vita. Se il nostro destino è quello di separarci ci separeremo. Se lei deve fare la sua strada io sarò felice per lei. Io devo solo accettare quelle che sono le sue decisioni e la sua volontà. Però è chiaro che si è raffreddato tutto. Quando sono uscito dalla casa del Grande Fratello ho trovato un’altra Delia, piena di incertezze e paure e questa cosa qui ci ha segnato inevitabilmente”, ha concluso Alex Belli.