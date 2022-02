Alessia Marcuzzi, futuro ancora incerto per la conduttrice: la proposta di Mediaset

Il futuro televisivo di Alessia Marcuzzi sembra ancora incerto. Dopo i rumors su un presunto ritorno a Mediaset, sputano nuove indiscrezioni.

Dopo il suo addio all’ammiraglia Mediaset, Alessia Marcuzzi è sparita dal piccolo schermo. La bionda conduttrice aveva bisogno di nuovi stimoli ma da allora, a quanto pare, niente e nessuno è riuscito a riportarla in Tv.

Alessia Marcuzzi alcuni mesi fa ha maturato un’importantissima decisione: lasciare Mediaset dopo 25 anni di onorata carriera. La 49enne romana aveva bisogno di nuovi stimoli e nuove opportunità che però non sono arrivate, o perlomeno non quelle sperate. Intanto nelle scorse settimane si è parlato tanto di un suo ritorno in Mediaset.

Stando alle indiscrezioni rimbalzate sul web, Pier Silvio Berlusconi avrebbe ‘perdonato il tradimento’ pur di riportarla nel suo gruppo. Qualcosa però non è andato per il verso giusto tant’è vero che l’amatissima conduttrice avrebbe rifiutato la conduzione de Le Iene. Come riporta il settimanale Vero, Alessia ha declinato l’offerta perché molto presto potrebbe approdare altrove.

Alessia Marcuzzi dice ancora no a Mediaset: quali sono i suoi progetti

Si è parlato tantissimo in questi gironi del ritorno di Alessia Marcuzzi in Mediaset. Ma il ‘perdono’ di Pier Silvio Berlusconi non sarebbe servito a riportare la conduttrice romana nel gruppo di Cologno Monzese. Stando alle indiscrezioni trapelate, la 49enne avrebbe rifiutato la conduzione de Le Iene. Intanto, come dicevamo, sul settimanale Vero si legge che: “Alessia potrebbe tornare alla conduzione di un innovativo programma, incentrato sul mondo della moda, su Prime Video“.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Uomini e Donne, protagonista accusata dall’esterno. Maria: “Io non so che fare” – VIDEO

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE>>> “Avevamo un rapporto più umano”, rivelazione choc: la lite con Maria De Filippi ha sconvolto tutti

Se così fosse si spiega il motivo del suo rifiuto a Mediaset. Evidentemente il nuovo programma incentrato sul mondo della moda rappresenterebbe per Alessia lo stimolo nuovo che tanto stava cercando. In realtà nei mesi scorsi si era già parlato di questa nuova collaborazione con Prime Video ma la cosa non è mai andata in porto: sarà cambiato qualcosa? In ogni caso il treno de Le Iene ormai è già passato: pare che Pier Silvio alla fine abbia affidato la conduzione a Belen Rodriguez.