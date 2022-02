La decisione della Rai nei confronti di Alberto Matano ha stravolto il palinsesto e il pubblico è esterrefatto.

La Rai sta registrando numeri record grazie alla 72esima edizione del Festival di Sanremo.

La prima serata ha registrato un numero elevatissimo di telespettatori – circa 13 milioni con un picco di 19 -, e la seconda serata non ha fatto altro che confermare tali numeri. Il pubblico sembra essere più che soddisfatto del lavoro svolto da Amadeus e tutti i suoi collaboratori ed in molti non si sono trattenuti dall’esprimere il desiderio di rivedere Ama per la quarta volta consecutiva sul palco dell’Ariston.

Oltre al Festival, la Rai riscuote particolare successo con il programma condotto da Alberto Matano: La vita in diretta. Milioni di italiani ogni giorno seguono il programma ma oggi, un po’ a sorpresa, il pubblico si è ritrovato a non capire la decisione della rete pubblica nazionale di posticipare l’inizio del programma.

Alberto Matano, la decisione della Rai stravolge il palinsesto: pubblico attonito

La vita in diretta non andrà in onda come da routine, ma lo farà per poco più di mezz’ora, dalle 18.00 circa, fino all’orario in cui la linea passerà a L’Eredità. Tale decisione ha colto tutti di sorpresa, ma c’è una spiegazione. La ragione del cambio di programmazione è la messa in onda dalle 15.00 alle 18.00 del giuramento del Presidente della Repubblica Mattarella, che Rai 1 trasmetterà live. Puntata breve per Alberto Matano che, molto probabilmente, dedicherà il suo tempo per parlare della terza serata del Festival di Sanremo.

Mal comune mezzo gaudio. Non solo la riduzione de La vita in diretta, ma a fargli compagnia con la stessa sorte sarà Serena Bortone con Oggi è un altro giorno la quale chiuderà i battenti un’ora prima, quindi già alle ore 15.00.

Modifiche al palinsesto a parte, bisogna ricordare che nella giornata di ieri, sia Serena Bortone con Oggi è un altro giorno che Alberto Matano con La vita in diretta sono stati premiatissimi dagli ascolti. L’effetto Sanremo ha dunque contaminato con i suoi ascolti anche altri programmi Rai.