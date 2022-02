Uomini e Donne anticipazioni: colpo di scena Luca Salatino, altra delusione per Gemma. La nuova puntata del programma Mediaset vivrà un’importante svolta

I telespettatori vedranno il cambiamento del tronista e il suo perdere la testa per una corteggiatrice. Per quanto riguarda la parte over, Gemma sarà ancora al centro della scena.

Questo pomeriggio andrà in onda, come di consueto, una nuova puntata di ‘Uomini e Donne’, il fortunato programma condotto da Maria De Filippi da 25 stagioni. L’appuntamento del 2 febbraio sarà incentrato sulla figura di Luca Salatino e il suo trono sul format di Canale 5. Sta pian piano conquistando maggiore visibilità l’ex corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti e ha già iniziato la conoscenza di due spasimanti, Eleonora e Lilli. In base a quello che vedremo oggi, la scelta del ragazzo sembrerà già piuttosto chiara e sorprenderà il pubblico. Le anticipazioni del 2 febbraio di ‘Uomini e Donne’ svelano il contenuto della puntata, che si incentrerà sulle esterne di Salatino con le due ragazze. Si capirà immediatamente che quella con Eleonora è servita per arrivare ad un chiarimento. Si era vociferato di una relazione parallela della corteggiatrice e ora Luca capirà meglio la situazione.

Uomini e Donne anticipazioni: sempre più vicina la scelta di Luca Salatino mentre Gemma è in alto mare

Non solo, dopo il chiarimento il rapporto tra Luca ed Eleonora sembra essere rinsaldato. Il tronista ha degli occhi speciali per lei e avendo ricucito il rapporto si potrebbe pensare ad una scelta imminente. L’esterna con Lilli, avvenuta in settimana, verrà mostrata sempre quest’oggi e da lì si capiranno altre cose. Molto più in alto mare è la situazione che coinvolge Gemma Galgani. La madrina del trono Over è pronta per tornare in ballo.

LEGGI ANCHE >>> GF Vip, ex protagonista in ospedale: “Alle 5 del mattino sono svenuta” – VIDEO

LEGGI ANCHE >>> “Sanremo è qui”. Ineffabile esibizione di Morgan e Fabrizio Corona: che show! – VIDEO

Dopo essere stata rifiutata da Massimiliano, tenterà di cucire una relazione con Franco. A quanto è possibile capire, però, il cavaliere non appare intenzionate a darle l’esclusiva e oggi a Uomini e Donne accetterà di conoscere un’altra corteggiatrice, arrivata appositamente per lui. Tutto questo porterà ad una reazione da parte di Gemma. Per sapere come andrà a finire non reste che sintonizzarsi su Canale 5, a partire dalle ore 14.45 (o in replica alle 19.50 su La5).