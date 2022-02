Uomini e Donne, addio di uno dei volti più amati e discussi? Indiscrezione choc

La trasmissione Uomini e Donne si prepara a dire addio ad uno dei volti più amati e discussi del dating show: l’indiscrezione sconvolge i fan.

Altro colpo di scena a Uomini e Donne, con una delle assolute protagoniste che a sorpresa potrebbe dire addio alla trasmissione. Infatti il celebre volto ha mostrato la sua intenzione ai fan, che sono sconvolti dall’indiscrezione.

Non è un momento facile per tutti gli appassionati di Uomini e Donne. Infatti a breve i telespettatori dovranno dire addio Ida Platano, sempre più intenzionata a lasciare la trasmissione. In poco tempo questo potrebbe essere il secondo colpo basso per la dama, che ha già subito la delusione d’amore con Diego Tavani. A fornire le indiscrezioni ci hanno pensato alcune voci riportate da ‘Anticipazionitv‘.

Il portale ha così riportato alcune voci che circolano nell’ambiente Mediaset. Stando al sito infatti, Ida potrebbe presto dire addio al programma per un periodo indefinito, poichè sempre secondo questi rumors la dama del trono over non sarebbe in grado ad oggi di lasciarsi andare con un uomo. Per questo motivo, la Platano non trova più motivazioni per stare nel parterre del programma di Maria De Filippi. Andiamo quindi a vedere la scottante rivelazione.

Uomini e Donne, Ida Platano vicina all’addio: l’indiscrezione

La bomba sull’addio di Ida Platano l’ha sganciata ‘Anticipazionitv‘. Quanto riportato dal sito specializzato, però, ancora deve trovare conferme dalla trasmissione di Mediaset. Anzi, proprio nelle ultime ore, il magazine ufficiale di Uomini e Donne ha parlato di una situazione abbastanza diversa relativamente alla dama. Infatti proprio la Platano ha spiegato che grazie alla terapia a cui si è sottoposta è riuscita a superare alcune difficoltà. Anche il suo approccio alla trasmissione è cambiato visto che oggi la donna si sente libera e che sa stare anche da sola.

Ida Platano durante la sua intervista a UeD Magazine ha quindi spiegato che le porte per Diego Tavani sono chiuse. Quindi adesso il corteggiatore non sarebbe riuscito a cogliere l’occasione per corteggiare la dama. Nonostante l’ennesima delusione, Ida è sembrata predisposta a cercare un nuovo amore pur non nascondendo la delusione di aver perso Diego a pochi passi dal traguardo, con la dama che ha ricordato anche la precedente storia con Riccardo Guarnieri che non ha avuto un lieto fine.