Ucraina, la mossa di Biden: 3mila soldati in Germania, Romania e Polonia

La Romania è pronta a permettere che la Russia ispezioni le basi Nato per verificare se ci sono missili d’attacco.

Joe Biden invia truppe supplementari nell’Europa dell’est per rinforzare il lato orientale della Nato e difendersi in caso di invasione russa dell’Ucraina.

“Mille soldati saranno spostati dalla Germania alla Romania”, ha dichiarato il portavoce del Pentagono John Kirby, aggiungendo anche che gli Usa invieranno “2mila soldati dagli Stati Uniti in Europa nei prossimi giorni”. Nel breve periodo potrebbero esserci altri movimenti militari.

“Le forze statunitensi non combatteranno in Ucraina – ha dichiarato Kirby – ma assicureranno la difesa dei nostri alleati. Gli Stati Uniti sono pronti a difendere contro ogni aggressione”.

La Romania è pronta a permettere che la Russia ispezioni le basi Nato per verificare se ci sono missili d’attacco: “Siamo pronti a permettere alla Russia di verificare se vi sono missili d’attacco in Romania. Non ce li abbiamo, è certo”, ha affermato il ministro degli Esteri romeno, Bogdan Aurescu.

Alcuni Typhoon britannici hanno “intercettato e scortato” quattro aerei militari russi “fuori dall’area di interesse del Regno Unito”. A renderlo noto la Raf, che ha spiegato anche che i Typhoon sono decollati con procedura “scramblè” dalla base scozzese di Lossiemouth per intercettare “aerei non identificati in avvicinamento al Regno Unito”.