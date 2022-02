Striscia La Notizia, il Covid stravolge tutto: due nuovi conduttori al timone

Duro colpo per Striscia La Notizia che a causa Covid è dovuto correre ai ripari: il TG satirico cambia conduttori in corso d’opera

Un cambio in corso d’opera per Striscia La Notizia con Antonio Ricci costretto a correre ai ripari per l’indisponibilità di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti: tutti i dettagli della situazione.

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti non potranno continuare a condurre Striscia La Notizia ed Antonio Ricci è stato costretto a correre ai riparti. In particolare, Enzo Iacchetti è risultato positivo al Covid e dal 2 febbraio 2022 non potrà condurre, così come si legge dal sito Mediaset, pertanto subirà uno stop anche Ezio Greggio con cui fa coppia.

Nell’ultima stagione del TG satirico è già accaduto qualcosa di simile quando le due veline, Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti sono finite in quarantena perché contatti stretti di persone positive al Covid. In quel caso, Striscia La Notizia è proseguito senza alcuno stop, ma con l’assenza delle due ragazze che accompagnano i conduttori del programma.

Striscia La Notizia, chi sostituirà Enzo Iacchetti e Ezio Greggio

Due palermitani ritornano in scena a Striscia La Notizia, Roberto Lipari e Sergio Friscia saranno alla conduzione del TG satirico come fatto già dal 3 novembre 2021 all’11 dicembre 2021 salvo poi essere sostituiti proprio dai conduttori che gli lasciano il bancone di Canale 5. I due hanno già ottenuto un grande successo con il programma di Antonio Ricci che non ha avuto dubbi sul richiamarli per poter momentaneamente prendere le redini della trasmissione.

Sebbene prima si trattava di un’indiscrezione, è arrivata poi la conferma direttamente dal sito ufficiale di Mediaset. Il centro di produzione è in crisi negli ultimi tempi proprio a causa della positività al Covid di alcuni perni delle trasmissioni: l’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi, infatti, non è andata in onda per i ballerini professionisti positivi. Anche la prossima puntata del talent show di Canale 5 è in bilico: la produzione è in attesa di avere i risultati dei tamponi effettuati da coloro che, mercoledì scorso, hanno impedito la riuscita delle registrazioni.