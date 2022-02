Serie A, decisione choc: allenatore di una big ad un passo dalle dimissioni. La chiusura del mercato ha lasciato un pericoloso senso di insoddisfazione

Le trattative della finestra di gennaio spesso sono più complicate del previsto, tra ristrettezze economiche e difficoltà a convincere i club migliori a cedere i propri gioielli.

La campagna trasferimenti invernale può rivelarsi un boomerang incredibile per alcune società. Vlahovic e Gosens hanno spostato gli equilibri in Serie A e oltre ad aver scavato un gap ancora più grande tra l’Inter, la Juventus e le altre, hanno sentenziato una differenza sostanziale anche a livello economico. Le due big del Nord sembrano le uniche in grado di investire in un certo modo e il futuro non può che essere loro (oltre al presente). Alcuni allenatori delle altre ‘sorelle’ del campionato hanno mal digerito l’impossibilità di chiudere delle trattative anche più contenute dal punto di vista dell’esborso. Uno su tutti Maurizio Sarri, che non sognava di potersi confrontare con bianco-neroazzurri ma sperava almeno di poter rimpolpare al meglio la propria rosa. Lotito aveva promesso qualche innesto importante, dopo aver sistemato il problema dell’indice di liquidità e invece nulla di tutto ciò è avvenuto. Alla fine è stato tesserato Kamenovic, esterno già arrivato la scorsa estate e acquistato Jovane Cabral, ala dello Sporting Lisbona.

Serie A, Maurizio Sarri ai ferri corti con la Lazio: ha pensato alle dimissioni

Cabral è troppo poco per inseguire con convinzione un piazzamento in Champions League e Sarri lo sa bene. Tra l’altro il capoverdiano non è nemmeno il vice Immobile, come richiesto dall’ex tecnico del Napoli e non lo convince nemmeno tecnicamente. Proprio per questo nelle scorse ore sarebbe andato in scena un duro confronto con il Ds Tare, come riportato dai colleghi di Radio Radio. In base alle indiscrezioni, l’allenatore toscano sarebbe molto deluso per l’andamento del mercato e avrebbe anche meditato di dimettersi. Alla fine però non c’è stata nessuna conferma riguardo a queste voci, ma resta l’insoddisfazione e il gelo tra le parti.

LEGGI ANCHE >>> Juventus senza limiti, altro colpo in entrata: tifosi estasiati!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, c’è già il sostituto di Dybala: il nome fa sognare i tifosi

A Natale si era parlato di un rinnovo imminente, con Lotito che aveva già pronto l’accordo da firmare. Da allora non se n’è fatto più nulla e adesso pare non esserci nemmeno la volontà reciproca. Sarri voleva anche un difensore, oltre ad un centravanti meglio di Muriqi e non è stato ascoltato. Nelle prossime ore, a dar manforte al malcontento dell’allenatore, ci penseranno anche i tifosi della Lazio a contestare la società, radunandosi davanti al centro sportivo di Formello. Un clima teso che rischia di compromettere il prosieguo della stagione.