Morgan e Fabrizio Corona mandano in tilt il web con un’esibizione fuori dal comune.

Perché Sanremo è Sanremo. Finalmente ieri la kermesse musicale per antonomasia è tornata per la 72esima volta sul piccolo schermo.

Tante canzoni e diversi ritorni – come quello di Gianni Morandi e Massimo Ranieri -, nella prima serata dedicata alla musica italiana. Non tutti però hanno apprezzato il Festival mentre altri addirittura si sono rifiutati di vederlo in tv, proprio come Morgan e Fabrizio Corona.

Il Re dei Paparazzi, nella sua dimora in compagnia del suo amico ha deciso di passare una serata sì all’insegna della buona musica, ma quella cantata dal frontman dei Bluvertigo. Non è un segreto che Morgan ami la musica di Luigi Tenco, cantante che cinquantacinque anni fa, il 27 gennaio 1967, moriva per un colpo di pistola alla tempia, sparato nella stanza numero 219 dell’Hotel Savoy di Sanremo.

Nel giorno della sua memoria, Morgan ai microfoni di Repubblica definì Tenco “un autore un po’ oscuro e misterioso. Un tipo anche abbastanza strano che si è tolto la vita a 29 anni e che fa parte della schiera degli Ikaros, questi geni sfortunati, che hanno vissuto velocemente”.

“Sanremo è qui”. Ineffabile esibizione di Morgan e Fabrizio Corona: che show! – VIDEO

Sempre nel corso dell’intervista, Morgan ha definito le sue canzoni dei “modelli, degli archetipi, estremamente utili per chi ha voglia di imparare a scrivere le canzoni: parlare di Tenco a un cantautore è come parlare di Beethoven a un pianista”.

Nel primo giorno di Festival, Morgan ha deciso di ricordare uno dei massimi artisti italiani con il brano Mi sono innamorato di te. Chitarra, voce e una birra. Disertata la visione di Sanremo 2022, il duo ha regalato un momento di emozioni allo stato puro ai propri followers. In molti si aspettano un sequel e chissà che Morgan non decida di accontentare il pubblico con un’altra esibizione amatoriale.