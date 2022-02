Sanremo 2022, il vescovo della città contro Achille Lauro: “Esibizione penosa”

Secondo il Monsignore, il cantante “ha purtroppo confermato la brutta piega che, ormai da tempo, ha preso questo evento canoro e, in generale, il mondo dello spettacolo".

Com’era prevedibile, l’esibizione di Achille Lauro sul palco del Teatro Ariston in occasione della prima serata del Festival di Sanremo 2022, ha scatenato qualche polemica.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2022, prima serata del Festival: le pagelle di iNews24

A schierarsi contro l’artista è stato Antonio Suetta, vescovo di Sanremo, che non ha gradito lo spettacolo a torso nudo dell’artista ma soprattutto la fine dello spettacolo, quando Lauro ha inscenato un battesimo.

Vescovo di Sanremo su Achille Lauro: “Esibizione penosa”

Secondo il Monsignore, il cantante “ha purtroppo confermato la brutta piega che, ormai da tempo, ha preso questo evento canoro e, in generale, il mondo dello spettacolo, servizio pubblico compreso. La penosa esibizione del primo cantante ancora una volta ha deriso e profanato i segni sacri della fede cattolica, evocando il gesto del battesimo in un contesto insulso e dissacrante”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Festival di Sanremo 2022: ospiti e scaletta della seconda serata

Parole dure quelle del vescovo che ha aggiunto: “Ho ritenuto doveroso denunciare ancora una volta come il servizio pubblico non possa e non debba permettere situazioni del genere, sperando ancora che, a livello istituzionale, qualcuno intervenga”.

Anche il Cardinale Ravasi attacca Achille Lauro

Achille Lauro non è nuovo al mix tra sacro e profano nelle sue esibizioni, specie a Sanremo. Anche il Cardinale Gianfranco Ravasi, su Twitter, ha espresso il suo pensiero in merito al battesimo: “Il battesimo è il più bello e magnifico dei doni di Dio. Lo chiamano dono, grazia, unzione, illuminazione, veste d’immortalità, lavacro di rigenerazione, sigillo e tutto ciò che vi è di più prezioso”.