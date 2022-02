Sanremo 2022, prima serata del Festival: le pagelle di iNews24

Festival di Sanremo, record di ascolti: la prima serata, ieri 1 febbraio, ha tenuto attaccati alla tv 10 milioni 911mila di italiani, pari al 54,7% di share. La classifica provvisoria, definitasi in base ai voti della sala stampa (33% tv e carta stampata, 33% web e 34% radio), ha scatenato polemiche ma anche tanta approvazione, a conferma che il Festival di Sanremo è uno degli eventi più attesi dagli italiani.

Mahmood e Blanco – Brividi La Rappresentante di Lista – Ciao, Ciao Dargen D’Amico – Dove si Balla Gianni Morandi – Apri tutte le porte Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare Noemi – Ti amo non lo so dire Michele Bravi – Inferno dei fiori Rkomi – Insuperabile Achille Lauro con Harlem Gospel Choir – Domenica Giusy Ferreri – Miele Yuman – Ora e qui Ana Mena – Duecentomila ore

Vediamo ora, le pagelle di iNews24

Achille Lauro – Voto 9

Se fosse stato una donna e se fossimo stati ancora agli inizi degli anni 2000, Achille Lauro sarebbe stato vittima di pregiudizi e critiche. Non solo perché si è presentato sul palco a torso nudo, ma anche perché inscenando un battesimo avrebbe sicuramente fatto saltare dalla sedia i più bigotti.

L’artista con la A maiuscola di questo festival è di certo lui, che sul palco, con una rosa tra le mani, ha voluto omaggiare i 61 anni della madre. La speranza è che chi vorrà esprimersi senza veli negli anni a venire, non sia vittima dei pregiudizi come lo sono state molte artiste, tra cui Anna Tatangelo. Il mix tra sacro e profano a cui Lauro ci ha abituato è ancor più marcato grazie all’Harlem Gospel Choir con lui sul palco. Voteremmo 10, ma era la prima serata.

Ana Mena – Voto 5

Un po’ Rocco Hunt, un po’ Gigi D’Alessio nell’indimenticabile (per i fan campani) Fotomodelle un po’ povere. A incoronare lo stile pop neomelodico, un look che neppure si addice alla canzone. Ana Mena avrebbe potuto fare di meglio. Ha una bella voce, ma il testo del brano la penalizzerà.

Dargen D’Amico – Voto 8

Volevate il tormentone? Eccolo servito. Dove si Balla è destinata a diventare la canzone che canteremo a squarciagola questa primavera, di sera in auto con i finestrini abbassati e la musica ad alto volume. “Dove si balla, fottitene e balla”: questa mattina non riusciamo a canticchiare altro. Speriamo di poter tornare a ballare presto!

Gianni Morandi – Voto 6

Dopo 22 anni, a 77, torna sul palco di Sanremo. E si commuove. Non c’è altro da aggiungere dal punto di vista umano dell’eterno ragazzo della musica italiana. Gianni Morandi mette d’accordo tutte le generazioni anche dal punto di vista musicale. Il testo scritto da Jovanotti ha spaccato. Quarto posto meritatissimo. Per non parlare del look! Giacca e papillon fantastici.

Giusy Ferreri – Voto 4

Quando Amadeus ha annunciato che il testo di Miele è scritto da Federica Abbate e Davide Petrella, abbiamo sperato in un 10 pieno. Invece Giusy Ferreri non ci è piaciuta. Bel look però.

La Rappresentante di Lista – Voto 7

“Con le mani, con le mani con le mani ciao ciao, con i piedi con i piedi, con i piedi ciao ciao”. Sul palco in “stile minigonna” fa tornare alla mente l’inimitabile Loredana Bertè, ma aspettiamo la prossima esibizione per confermare questi paragoni.

Mahmood e Blanco – Voto 9

Che coppia! Fin dalle prime note viene voglia di fermare tutto quello che si sta facendo e ascoltare la voce di Mahmood. L’abbraccio al termine dell’esibizione è sincero, trasmette un senso di liberazione, come a dire “è andata”. Sì, è andata benissimo, anzi, da Brividi.

Massimo Ranieri – Voto 6 e mezzo

Al grande Massimo Ranieri si perdona anche qualche défiance vocale, soprattutto alla sua età. Il palco di Sanremo del resto è una grande sfida per tutti gli artisti. Finora è stato l’unico cantante di quest’anno a portare al Teatro Ariston un tema sociale: quello dei migranti.

Michele Bravi – Voto 4

Delude le aspettative. Niente da aggiungere.

Noemi – Voto 5-

“Ti amo non lo so dire“: titolo che crea molte aspettative da parte di chi non sa esprimere i propri sentimenti e cerca una canzone per struggersi nei momenti in cui vorrebbe dire ti amo ma riesce solo a farfugliare vocali. Tuttavia l’esecuzione di Noemi non conferma le aspettative. Aspettiamo la prossima esibizione.

Rkomi – Voto 6 e mezzo

Giubbotto di pelle e look total black. Arriva sul palco in modo rispettoso e continua a non strafare per tutto il tempo dell’esibizione. Che dire, è nel Fantasanremo di tutti!

Yuman – Voto 5

Da Sanremo Giovani entra di diritto tra i big in gara, ma il cammino per diventarlo davvero sembra ancora lungo. Ha tutte le carte in regola anche se sul palco non porta nulla di nuovo e non lascia il segno.