Sanremo 2022, il dolore di Iva Zanicchi: “Canterò per lui”

Iva Zanicchi ha rivelato il dolore che porterà sul palco di Sanremo 2022 ed i problemi che sta affrontando nella sfera privata. Ecco le sue parole e la dedica speciale per la canzone Voglio Amarti, con cui sarà in gara al Festival.

Alle 22:30 circa del 2 febbraio, Iva Zanicchi ha fatto il suo debutto in questa edizione 2022 del Festival di Sanremo. Come aveva anticipato, la sua canzone in gara, Voglio Amarti, parla dell’amore e della passione, ed esalta la purezza dei sentimenti. L’Aquila di Ligonchio, non appena salita sul palco dell’Ariston, ha subito conquistato tutti.

Prima della sua esibizione, Iva Zanicchi aveva raccontato il suo dolore, che la accompagnerà per tutta questa edizione del Festival. C’era infatti un piccolo rituale che la cantante amava fare dopo ogni esibizione, e che la confortava: affondare fra le braccia della persona amata. Come ha spiegato al settimanale DiPiù, quest’anno non sarà possibile.

Iva Zanicchi, il dolore per quell’abbraccio che non ci potrà essere dopo l’esibizione a Sanremo 2022

Iva Zanicchi ha vinto tre edizioni del Festival di Sanremo: nel 1967, nel 1969 e nel 1974. Con lei, c’è sempre stata il marito Fausto Pinna a supportarla. Purtroppo, nel corso della pandemia di Covid, alcuni esami medici al cuore avevano confermato la presenza di un tumore. Attualmente, il marito della Zanicchi si starebbe sottoponendo alla chemioterapia.

Per questo motivo, Fausto sarebbe troppo debole per accompagnare Iva Zanicchi fin dietro le quinte del Festival di Sanremo. La cantante, commossa, ha raccontato: “È una persona forte, guarirà. Sul palco dell’Ariston canterò per lui“. E poi, ancora “Spero solo che il mio Fausto sia orgoglioso di me e che torni a stare bene“.

Le rivelazioni incredibili di Fausto, sposato da 36 anni con Iva

Fausto Pinna conobbe Iva Zanicchi nel 1986, quando la cantante stava divorziando dal discografico Antonio Ansoldi. Dell’uomo, molto riservato, si sa pochissimo. Nel corso di un’intervista a Domenica In aveva rivelato di non essere stato propriamente un salutista. Per anni, infatti, ha raccontato di aver fumato fino a novanta sigarette tutti i giorni.