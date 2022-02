Sanremo 2022, Amadeus disperato: l’amatissimo personaggio se ne va

Dopo la prima serata del Festival di Sanremo 2022 è emerso un retroscena che riguarda Amadeus: il presentatore sarebbe stato disperato, ed avrebbe tempestato di chiamate una persona. Ecco di chi si tratta.

Dopo la prima puntata del Festival di Sanremo 2022, Amadeus ha raccontato ai giornalisti di essersi molto divertito. La scorsa edizione era stata molto pesante a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. Nel teatro Ariston, infatti, non c’era pubblico. Quest’anno, invece, c’erano tutte le poltroncine della platea piene di pubblico.

Fiorello ha confermato che, anche per lui, lo scorso anno è stato molto pesante. Durante la prima puntata del 2022 si è molto divertito, anche se la sua presenza è stata in dubbio fino all’ultimo. Per il comico, però, la situazione è molto chiara. Ha partecipato alla prima puntata di Sanremo solo in nome dell’amicizia che lo lega ad Amadeus.

Sanremo 2022, perchè Amadeus è disperato?

Fiorello è stato categorico nella sala stampa: è stato presente durante la prima puntata e non ha intenzione di esserci nelle successive serate del Festival. Amadeus conferma, da parte sua, di vedere lo showman irremovibile sulle sue posizioni. Bisogna dire che, però, Fiorello avrà uno stop alla sua tournée teatrale fino al 7 febbraio.

Il comico ha voluto raccontare uno dei gesti disperati di Amadeus per convincerlo a partecipare al Festival. Lo avrebbe chiamato molte mattine alle 6:15, anche se il conduttore, notoriamente, non è un tipo mattiniero. Gli avrebbe rivelato i suoi incubi: cantanti stonati e pubblico scontento. Insomma, Amadeus aveva bisogno di lui.

Parla lo showman: “Mi ha stalkerizzato“

L’appello dell’amico Amadeus, oltre agli appelli delle maestranze, dei cantanti e perfino del pubblico non hanno fatto cambiare idea a Fiorello. Checco Zalone si troverà dunque ad avere il difficile compito di far dimenticare lo showman durante la seconda serata del Festival. La speranza c’è ancora, ed Amadeus implora: “Quando vuole, come vuole“.