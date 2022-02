Rosa, uccisa a 24 anni: il ricordo degli alunni della sua ex scuola

L'omicidio della 23enne Rosa Alfieri ha sconvolto la comunità di Grumo Nevano. Nel piccolo centro in provincia di Napoli è ora caccia all'uomo: fortemente sospettato dell'assassinio è un 31enne suo vicino di casa, ora irrintracciabile, che l'avrebbe strangolata dopo un tentativo di stupro. Un orrore che non poteva lasciare indifferenti. I bambini dell'ex scuola elementare di Rosa, il Circolo Didattico Giovanni Pascoli, hanno così lasciato il loro ricordo per la giovane donna: una serie di disegni e di frasi commosse che raccontano di lei e dei suoi sogni.