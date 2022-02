Roma, ambientalisti imbrattano la sede del Ministero della Transizione Ecologica

Gli attivisti di Extinction rebellion si sono introdotti questa mattina nella sede del Ministero della Transizione Ecologica e hanno imbrattato alcuni locali con vernice rossa. Una decina sono stati messi in stato di fermo. Questo video amatoriale, postato sul profilo Instagram di Welcome to Favelas li riprende fuori dalla sede.